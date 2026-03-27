Senado de EU aprueba medida para financiar la mayoría del Departamento de Seguridad Nacional

El Senado de Estados ⁠Unidos aprobó este viernes una ley que restablece la financiación para la mayor parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas ⁠en inglés), incluida la seguridad aeroportuaria, ⁠pero que no resuelve la disputa sobre la aplicación de las leyes migratorias que provocó la paralización en un principio.

El proyecto restablece los salarios de los agentes de seguridad aeroportuaria, los trabajadores de respuesta ante desastres y los miembros de la Guardia Costera, que llevan trabajando sin cobrar desde mediados de febrero, cuando expiró la financiación.

No incluye nuevos límites para los agentes que llevan a cabo la campaña de represión migratoria del presidente Donald Trump, una demanda clave de los demócratas.

El cierre parcial del Gobierno no afectó a esa actividad, ya que las dos agencias responsables de llevarla a cabo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, podían recurrir a una fuente de financiación independiente.

Se espera que los republicanos de Trump intenten conseguir financiación adicional para esas agencias en una legislación separada.

La Cámara de Representantes, controlada ⁠por los republicanos, también debe aprobar el ⁠proyecto de ley antes de que ⁠Trump pueda promulgarlo, y es posible que la votación tenga lugar más ⁠tarde en el día.

Los demócratas del Senado bloquearon la financiación del DHS después de que agentes federales mataron a tiros a dos ciudadanos estadounidenses en Mineápolis.

El cierre ha provocado largas colas en muchos aeropuertos, ya que muchos agentes de seguridad que se han quedado sin sueldo se han dado de baja por enfermedad o han renunciado.

Los ⁠aeropuertos de Houston y Atlanta informaron a los pasajeros de que este viernes podrían tener que esperar hasta cuatro horas en los controles de seguridad.