Inicia despliegue de agentes del ICE en aeropuertos de EU en medio del caos por bloqueo presupuestal

Los agentes del servicio estadounidense de inmigración (ICE) fueron desplegados el lunes en los principales aeropuertos del país, según un funcionario del gobierno, debido a la escasez de personal de seguridad causada por la parálisis presupuestaria parcial en el Congreso.

El personal de ICE ocupa ahora roles visibles en los congestionados aeropuertos, por orden del presidente Donald Trump.

Según Tom Homan, asesor de Trump en materia de inmigración, los agentes fueron desplegados el lunes en 14 aeropuertos. "Y habrá más", añadió en declaraciones a la cadena CNN.

La medida ha causado críticas por el intenso escrutinio de la agencia por los tiroteos fatales en medio de operativos antiinmigración.

Los agentes estarán por ejemplo en los aeropuertos de Nueva York, Chicago y Atlanta, para asistir al sobrecargado personal de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), muchos de los cuales llevan semanas sin recibir su salario completo.

El ICE monitoreará las salidas y se encargará de la logística, para que los funcionarios de la TSA se enfoquen en los chequeos de seguridad.

Desde el comienzo del bloqueo presupuestal han aumentado las ausencias del personal de la TSA. El bloqueo ha pausado las operaciones del Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa la TSA.

Las esperas en algunos aeropuertos son de varias horas.

Homan también dijo a CNN que esta es una medida temporal para "ayudar a la TSA a hacer avanzar esas filas".

El despliegue de agentes del ICE en aeropuertos ha causado preocupación en sectores políticos.

El líder de la minoría demócrata de la Cámara Hakeem Jeffries dijo a CNN que la medida podría crear nuevos riesgos.

La senadora republicana Lisa Murkowski dijo a los periodistas que "no es la misión de ICE" y advirtió sobre "tensiones adicionales".