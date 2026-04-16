Rusia convoca al embajador mexicano por caso que involucra a una menor rusa

Rusia anunció ⁠este jueves que había convocado al ⁠embajador de México ⁠en Moscú para expresar su profunda preocupación por lo que considera inacción de las autoridades mexicanas en un caso que involucra a una ciudadana rusa menor de edad.

La portavoz de la Secretaría de Relaciones Exteriores, María Zakharova, declaró que la menor rusa se encuentra ⁠retenida ilegalmente por ⁠los ⁠servicios sociales mexicanos.

Rusia exigió ⁠acceso consular inmediato a la ciudadana y su regreso a Rusia, añadió Zakharova.

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