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Rusia convoca al embajador mexicano por caso que involucra a una menor rusa
Rusia convocó al embajador de México en Moscú para expresar su profunda preocupación por lo que considera inacción de las autoridades mexicanas en un caso que involucra a una ciudadana rusa menor de edad.
Rusia anunció este jueves que había convocado al embajador de México en Moscú para expresar su profunda preocupación por lo que considera inacción de las autoridades mexicanas en un caso que involucra a una ciudadana rusa menor de edad.
La portavoz de la Secretaría de Relaciones Exteriores, María Zakharova, declaró que la menor rusa se encuentra retenida ilegalmente por los servicios sociales mexicanos.
Rusia exigió acceso consular inmediato a la ciudadana y su regreso a Rusia, añadió Zakharova.
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