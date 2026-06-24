Mundial 2026: Sheinbaum felicita a la Selección Mexicana por su triunfo ante República Checa

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó a la Selección Mexicana de Futbol que cerró este miércoles la Fase de Grupos del Mundial 2026 con tres victorias, al golear a la República Checa por 3-0 en su último partido del Grupo A.

"Felicidades a nuestra Selección Nacional! Su entrega, esfuerzo y pasión nos llenan de orgullo. Gracias por darnos tantas alegrías y por representar con grandeza a México. ¡Vamos con todo!", publicó la mandataria federal en su cuenta de la red social X, donde también compartió un video en el que celebra el triunfo de México al frente de un televisor en el que vio el partido, acompañada de su esposo Jesús María Tarriba Unger en Palacio Nacional.

El tercer partido de México en esta Copa del Mundo coincide con la fecha en la que Sheinbaum celebra su cumpleaños número 64, el cual la jefa del Ejecutivo festejó más temprano con pastel durante su conferencia matutina de este miércoles.

Anfitriones del Mundial por tercera vez, el Tri cerró con 9 puntos al frente del Grupo A y enfrentará a uno de los mejores terceros en los dieciseisavos, aún por definir.

Mateo Chávez abrió el marcador en el minuto 55, seguido por el estelar Julián Quiñones a los 61' y Álvaro Fidalgo en el descuento (90+4').

Los goles llegaron en la segunda mitad porque México cambió la actitud después del descanso, tras una primera parte sosa, con pocas chances.

El juego significó además el regreso del portero Guillermo 'Memo' Ochoa, que entró en sustitución del titular, José Rangel, faltando 13 minutos para el final del tiempo reglamentario: ese es precisamente el dorsal del veterano arquero, que participa en su sexto Mundial con el Tri.