Micron Technology cuadruplicó ingresos y superó expectativas

Micron Technology, una compañía estadounidense de semiconductores y unidades de almacenamiento de datos, superó las expectativas de los analistas en su reporte correspondiente al tercer trimestre del año fiscal 2026, gracias a una fuerte demanda de la industria de inteligencia artificial.

La empresa obtuvo ingresos de 41,456 millones de dólares en el trimestre, un incremento de 345% frente a los 9,301 millones del mismo periodo del año previo.

Por su parte, las utilidades por acción de la empresa pasaron de 1.68 dólares hace un año a 24.67 dólares en el tercer trimestre fiscal de 2026.

“Los resultados financieros récord de Micron en el tercer trimestre fiscal y las perspectivas aún más sólidas para el cuarto trimestre reflejan el valor estratégico de la memoria en la era de la IA”, dijo Sanjay Mehrotra, presidente y director ejecutivo de Micron Technology, en un comunicado.

“Micron está invirtiendo a niveles récord en tecnología, productos y suministro para satisfacer la creciente demanda de nuestros clientes. Creemos que nuestros acuerdos estratégicos plurianuales con clientes mejorarán significativamente la solidez y la previsibilidad del sólido desempeño financiero de Micron”.

Los resultados de la empresa superaron las expectativas de 20.98 dólares por acción de utilidades y de 36,715 millones de dólares en ingresos que tenían los analistas encuestados por el portal Zacks Investment Research.

Las acciones de la compañía subieron 15.3% en operaciones posteriores al cierre del mercado Nasdaq el miércoles.

Suman más de 400,000 mmd en capitalización

Las acciones de los fabricantes de semiconductores se dispararon a última hora del miércoles y sumaron más de 400,000 millones de dólares en capitalización bursátil, después de que las sólidas previsiones de Micron Technology y Qualcomm dieran nuevo impulso al rally de valores ligados a la inteligencia artificial, que venía perdiendo fuelle en Wall Street.

El alza de Micron en la negociación posterior al cierre, dio una señal fuerte a los inversionistas en infraestructuras vinculadas a la inteligencia artificial impulsarán una demanda sólida de sus chips de memoria.

También tras el cierre, Qualcomm aseguró que esperaba ingresar 15,000 millones de dólares en su negocio de centros de datos para 2029, a medida que se aleja de su actividad principal de chips para teléfonos inteligentes y centra su apuesta en la inteligencia artificial.