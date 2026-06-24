El S&P 500 y el Nasdaq Composite cayeron por las tecnológicas

El mercado de valores estadounidense no logró sostener el tono de recuperación con el que comenzó la sesión del miércoles y terminó con un desempeño mixto, atento a la volatilidad tecnológica y actualizaciones geopolíticas.

El índice industrial Dow Jones ganó 0.36% a 51,848.9 unidades, el S&P 500 bajó 0.09% a 7,358.49 puntos y el indicador tecnológico Nasdaq Composite retrocedió 0.43% a 25,476.64 enteros.

El Nasdaq y el S&P 500 enlazaron tres caídas. El Dow, en cambio, contrarrestó la baja previa y quedo a menos de 0.3% de buscar máximos.

El sector tecnológico, que lideró las minusvalías el martes, comenzó plano la sesión, pero terminó como el segundo más perdedor del miércoles.

Aunque algunas firmas como Broadcom y Applied Materials presentaron ligeras recuperaciones, Micron Techology, Intel, Qalmcomm, NVIDIA y Sandisk, entre otras, volvieron a ceder terreno.

Las cotizaciones estuvieron a la expectativa de los resultados de Micron Techonolgy, que el martes perdió más de 13% pero ha más que triplicado su valor en Bolsa durante 2026.

La tarde del martes los resultados de la también tecnológica Cerebras Systems rebasaron lo esperado, pero sus perspectivas no convencieron al mercado, por lo que terminó perdiendo casi 20 por ciento.

Por otro lado, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que el gobierno de Irán le aseguró que el tránsito por el Estrecho de Ormuz se mantendrá libre de peajes o de cobros de seguros, como parte de los trabajos para un acuerdo de paz.

En cuanto a datos económicos, un informe de S&P Global señaló que los despidos en fábricas estadounidenses están cerca de los niveles alcanzados en la pandemia de Covid-19.

Menor nivel en dos semanas

Las bolsas mexicanas extendieron el sentimiento negativo durante el miércoles, en el que incorporó principalmente datos locales.

El principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC, perdió 0.85% a 66,278.01 puntos y el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores, bajó 1.08% a 1,330.11 enteros.

Los indicadores quedaron en su peor nivel en dos semanas. El mercado tomó en cuenta que la inflación en la primera mitad de junio presentó avances quincenal y anual inferiores a lo previsto.