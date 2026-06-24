Terremotos derriban edificios en Venezuela

Caracas. El gobierno de Venezuela decretó el estado de emergencia tras dos fuertes sismos casi consecutivos que sacudieron ayer el país y provocaron la destrucción de edificios, heridos y escenas de pánico en Caracas y otras regiones.

Un primer sismo de magnitud 7.2 tuvo su epicentro a 21 km al oeste de Morón a las 18:04 horas y fue seguido casi un minuto después por otro más fuerte de magnitud 7.5 a unos kilómetros de distancia, indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) en X. Los temblores se sintieron hasta Colombia.

“Es probable que haya un elevado número de víctimas y daños extensos, y es probable que el desastre sea generalizado”, dijo el USGS, estimando inicialmente que el número de muertos probablemente oscilaría entre 10,000 y 100,000.

“Tenemos edificios, casas y viviendas que se han derrumbado y estamos atendiendo la situación con todos los recursos a nuestro alcance en materia de seguridad y asistencia civil”, declaró el ministro del Interior, Diosdado Cabello, en la televisión estatal. “Los bomberos y la policía han sido movilizados”.

En un centro comercial muy concurrido del barrio de Altamira, el piso empezó a temblar, cayeron estantes en las tiendas y la gente salió corriendo en masa hacia la calle.

“Fue increíble, no sé ni cuánto tiempo duro. Estaba en el último piso (del centro comercial). De unos negocios se cayeron muchas cosas. Salimos por las escaleras de emergencia, por ahí nos sacaron”, relató Heidi Romero, una comerciante de 42 años.

Varias zonas quedaron sin energía eléctrica. Muchas calles estaban llenas de vidrios caídos de las ventanas. Decenas de personas que abandonaron edificios en Caracas esperaban en la calle antes de regresar a sus oficinas y hogares, temerosas de eventuales nuevas réplicas.

Hasta Colombia

El sismo se sintió de manera más fuerte también en los estados Trujillo, Carabobo, Miranda y La Guaira, informó Cabello.

Los temblores dañaron parte de las instalaciones del aeropuerto internacional de La Maiquetía, en La Guaira, a unos 40 km de Caracas.

Venezuela es sacudida por temblores con frecuencia. Los terremotos más fuertes en los tiempos recientes fueron los de Cariaco (noreste) en 1997, que causaron 73 muertos, y el de Caracas en 1967, con 236 fallecidos.

El sismo se sintió incluso en la capital colombiana, Bogotá, donde las lámparas se balanceaban, sonaban las alarmas y algunos vecinos evacuaron los edificios por precaución.