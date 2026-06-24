El trigo sube en Chicago por dudas sobre cosecha de EU

El precio del trigo subió el miércoles en la Bolsa de futuros de Chicago (CBOT), ya que los operadores se centraron en los posibles daños causados por una ola de calor en Europa Occidental y en las perspectivas de cosecha en el hemisferio norte, dado que los productores de trigo rusos podrían haber sembrado la superficie más reducida registrada en los últimos 12 años.

La consultora agrícola Sovecon también rebajó su previsión para la cosecha de trigo rusa para 2026 a 88.9 millones de toneladas métricas, frente a los 90.3 millones de toneladas anteriores, tras reducir su estimación de la superficie sembrada.

Por su parte, los futuros del maíz y la soya registraron una jornada de cotización volátil, y ambos operaron a la baja a mitad de la sesión, ya que los fondos continuaron liquidando sus posiciones, indicaron analistas del mercado de futuros.

Los operadores están muy atentos a la nueva demanda de exportación, incluidas nuevas compras de maíz y soya por parte de China, y siguen de cerca las condiciones meteorológicas en el Medio Oeste de Estados Unidos, ahora que los cultivos se acercan a las etapas cruciales de crecimiento del verano, dijo Jack Scoville, analista de Mercado de The Price Futures Group.

El contrato de soya más activo en la Bolsa de Chicago (CBOT) bajó 0.28%, a 11.3850 dólares el bushel.

Las dinámicas ventas de exportación de Estados Unidos han contribuido a sostener el precio del maíz, que la semana pasada había caído a un mínimo de nueve meses debido a la presión sobre la oferta generada por las favorables condiciones de los cultivos estadounidenses y las abundantes cosechas sudamericanas.

El maíz de la CBOT bajó 0.18%, a 4.09 dólares el bushel, con el contrato más activo registrando su cuarta sesión consecutiva de descensos.

La caída de los precios del petróleo y el repunte del dólar también lastraron considerablemente los precios de la soya y los cereales.

Los operadores esperaban una orientación más clara de las estimaciones del Gobierno estadounidense sobre siembra y existencias, que se publicarán el 30 de junio y que son seguidas con gran interés.

El precio de los granos es volátil y se ha visto afectado por el conflicto en Medio Oriente, el clima que ha afectado la siembre de los insumos, en ciertos casos ha ayudado a que exista un excedente de producción y en otros a un retroceso en la oferta en el mercados internacional.