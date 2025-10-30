El rey Carlos III despoja a su hermano Andrés de sus títulos y de su casa Royal Lodge

El rey Carlos de Inglaterra despojó a su hermano menor, Andrés, de sus títulos y honores, y le obligó a abandonar su casa por sus vínculos con el difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein, informó este jueves el palacio de Buckingham.

Según el comunicado, se ha notificado formalmente a Andrés que renuncie al contrato de arrendamiento de su mansión, llamada Royal Lodge, y que se traslade a un alojamiento privado alternativo.

INFORMACIÓN EN PROCESO..