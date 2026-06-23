Señalan a una organización que busca ser partido de un posible soborno

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) detectó diversas irregularidades relacionadas con la modificación de documentos para el registro de afiliaciones y un presunto intento de soborno por parte de las organizaciones que buscan constituirse como partidos políticos.

Entre los casos más graves se encuentra un presunto ofrecimiento económico a un funcionario del INE por parte de un organizador de la agrupación "México Tiene Vida", organización encabezada por Eduardo Zamarripa Cortés y Jorge Garza Talavera, y la cual tiene ideales conservadores, pues entre sus estatus se dice defensor de la vida humana desde su concepción hasta su término natural.

Según lo dado a conocer por la Comisión de Quejas y Denuncias, el 6 de diciembre de 2025 una persona designada por la organización México tiene Vida, hizo una presunta oferta de dinero a la persona funcionaria designada para certificar la Asamblea Distrital programada en un municipio de Chihuahua, luego de que la asamblea fue cancelado por falta de quórum.

Fue así que la comisión planteó una multa de 70,386 pesos a la organización, aunado a que se instruyó a la Dirección Jurídica del instituto para presentar la denuncia correspondiente ante la FGR debido a gravedad del asunto.

Alteraciones en documentos

Otras de las irregularidades detectadas por el INE fue la alteración de las cifras y documentos utilizados para las afiliaciones de los ciudadanos a tres organizaciones que buscan ser partidos.

En el caso de México Tiene Vida se identificaron más de 5,000 credenciales de elector alteradas, simuladas o fotocopiadas.

También se presentaron casos en las organizaciones Construyendo Sociedades de Paz y Que siga la Democracia; quienes presentaron afiliaciones alteradas, manipulación de la fotografía; incluso se hablo de un posible manejo a través de Inteligencia Artificial.