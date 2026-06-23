Elección ajustada inquieta a los mercados colombianos

El mercado accionario de Colombia cayó el lunes con fuerza, borrando ganancias iniciales, mientras el peso suavizó su alza y los bonos se fortalecieron ligeramente, tras disminuir la euforia por el estrecho triunfo del derechista Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

El principal índice de la Bolsa de Valores de Colombia, el COLCAP, cayó 4.38% el lunes a 2,393.30 unidades, mientras que el peso colombiano cerró en las 3,443.14 unidades por dólar, una ligera apreciación de 0.11 por ciento.

Los precios de los bonos internacionales de Colombia subieron ligeramente y los rendimientos locales también cayeron.

En tanto que los ADR de empresas colombianas que cotizan en Estados Unidos, como los de Ecopetrol y los del conglomerado financiero Grupo Aval, cayeron.

De La Espriella, un abogado y empresario ajeno a la política tradicional, superó al senador izquierdista Iván Cepeda por una diferencia inferior a un punto porcentual, tras hacer campaña con promesas de reducir el tamaño del Estado, ampliar la base impositiva, recortar los impuestos corporativos y reactivar la firma de contratos de exploración petrolera.

De La Espriella obtuvo el 49.66% de los votos, mientras que Cepeda alcanzó un 48.70%, una diferencia de 250.830 votos, con el 99.99% de las mesas contabilizadas, según el conteo inicial de la Registraduría Nacional.

“Tras el resultado en Colombia que confirma el triunfo del candidato de oposición, las perspectivas de largo plazo han mejorado, pero en el corto plazo podemos ver correcciones a la baja en algunos activos que habían superado su precio objetivo en los últimos días, ante la euforia coyuntural”, dijo María Alejandra Martínez, economista jefe de Acciones y Valores.

“Asimismo, el resultado electoral fue ajustado, lo que modera las expectativas de cambios legislativos disruptivos o ajustes fiscales abruptos, ante las dificultades de gobernabilidad”, agregó.

Dentro del índice COLCAP, el valor con mejor comportamiento de la sesión fue Interconnection Electric, con un avance del 10.70%, 3,480.00 puntos, para situarse en 36,000.00 al cierre.

Por detrás, Ecopetrol, que se revalorizó un 7.21%, 205.00 puntos, para colocarse en los 3,050.00, y Grupo de Inversiones Suramericana SA Preferred, que subió 6.72%, 3,080.00 puntos, y despidió la sesión en 48,900.00.

El peor valor del índice fue Bolsa De Valores De Colombia, que cayó 1.11%, es decir, 180.00 puntos, para finalizar en 16,000.00. Por su parte, Etb se mantuvo sin cambios, 0.00%, y cerró en 52.00

Gobernabilidad, dudas

“Vemos un margen limitado para mayores ganancias a partir de ahora, dado que el repunte local ya había sido muy fuerte tras el resultado inesperado de la primera vuelta”, dijo Thierry Larose, gestor de cartera de mercados emergentes de Vontobel, quien opinó que de cara al futuro “los inversionistas seguirán buscando señales claras de un marco político creíble, con un énfasis sostenido y firme en la consolidación fiscal”.

Analistas de JPMorgan señalaron que la gobernabilidad es la “principal fuente de incertidumbre de cara al futuro”, debido a que De la Espriella debe desenvolverse en un Congreso en el que Cepeda y el partido del presidente saliente Gustavo Petro tienen la mayor cantidad de escaños, aunque no la mayoría.

Esto podría debilitar la capacidad de De la Espriella para construir y mantener una coalición en el Congreso, aumentando la probabilidad de que se centre rápidamente en medidas que pueda impulsar por sí solo, como contratos energéticos y seguridad, mientras la agenda fiscal se estanca.

De la Espriella prometió recuperar la confianza empresarial, fomentar la inversión nacional y reactivar la actividad del sector energético.

La agenda también incluye la reapertura de la exploración petrolera, la autorización del fracking y una postura más firme contra las guerrillas y los grupos criminales.

Los inversionistas ven esas políticas como positivas para la inversión privada, la producción energética y la confianza en los activos colombianos.