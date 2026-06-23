Quitan premio de consolación para perdedores

Morena inició el proceso de registro de aspirantes a las Coordinaciones Estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía en las 17 entidades donde habrá elecciones en 2027, el cual se desarrollará con reglas claras, filtros internos y encuestas domiciliarias, con la meta de concluir a más tardar el 31 de diciembre de este año.

Durante una conferencia de prensa, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, explicó que el actual periodo de registro representa apenas la primera etapa de un procedimiento que incluirá la revisión de requisitos, el análisis de perfiles y posteriormente la realización de encuestas para definir a las personas que encabezarán los trabajos organizativos del partido rumbo a los próximos procesos electorales.

Hernández Mora detalló que una vez concluido el registro, la Comisión Nacional de Elecciones revisará cada solicitud para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria. En caso de inconsistencias o faltantes, indicó que se notificará a los aspirantes dentro del propio proceso interno.

Posteriormente, Morena sostendrá reuniones con sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con quienes mantiene una mesa nacional de diálogo permanente para coordinar las definiciones políticas en las entidades donde se renovarán cargos.

Dicho registro se realizará del 22 al 27 de junio, tanto de manera presencial como virtual. Los interesados deberán presentar su solicitud ante la Comisión Nacional de Elecciones, que posteriormente revisará el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria.

El calendario contempla registros para Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur y Campeche este lunes; Chihuahua, Colima y Guerrero el martes; Michoacán, Nayarit y Nuevo León el jueves; Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Sonora el viernes; y Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas el sábado.

Reglas específicas

Citlalli Hernández también aclaró que Morena no repetirá el esquema aplicado en la contienda interna presidencial de 2024, cuando algunos aspirantes que perdieron la encuesta obtuvieron posiciones relevantes dentro del Congreso de la Unión.

La dirigente explicó que aquel acuerdo fue una medida extraordinaria derivada de la elección presidencial y que no aplicará para los procesos internos rumbo a 2027.

“Quizás se crea que son las mismas reglas. No son las mismas reglas”, puntualizó.

De esta manera, descartó que quienes no resulten favorecidos en las encuestas reciban automáticamente cargos partidistas o legislativos, por lo que cada convocatoria tendrá reglas específicas.

Asimismo, señaló que todos los participantes deberán firmar un compromiso para respetar los resultados de las encuestas y las decisiones de los órganos internos del partido.