Putin promete diálogo, pero lanza amenaza

Moscú. El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró ayer que continuará apostando por el “diálogo”, luego de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, anunciara el aplazamiento de la reunión prevista entre ambos en Hungría, destinada a buscar una salida a la guerra en Ucrania.

“El diálogo siempre es una mejor alternativa a la confrontación, a las disputas y, especialmente, a la guerra”, declaró Putin.

No obstante, el mandatario advirtió que Rusia responderá “de manera contundente” si su territorio es atacado con misiles estadounidenses Tomahawk, un tipo de armamento que Kiev ha solicitado a Washington.

“Si este tipo de armas se utilizan contra territorio ruso, nuestra respuesta será fuerte, por no decir sorprendente”, advirtió.

En cuanto a las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos contra dos grandes empresas petroleras rusas dijo que son un acto "inamistoso" y "tendrán ciertas consecuencias; calificó la medida de “grave”, aunque descartó que tenga un impacto relevante en la economía nacional. “Tendrán consecuencias, pero no afectarán de forma significativa nuestro bienestar económico”.

El presidente consideró que las restricciones forman parte de un “intento de presión”, y confía en la fortaleza del sector energético de su país.