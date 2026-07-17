Baréin, Kuwait y Catar aseguran haber sido blanco de ataques iraníes

Baréin, Kuwait y Catar afirmaron este viernes haber sido objeto de ataques iraníes, uno de los cuales alcanzó una central eléctrica en Kuwait, tras los bombardeos estadounidenses contra Irán por sexta noche consecutiva.

El ejército kuwaití informó durante la noche de "ataques con drones y misiles" atribuidos a Irán. Posteriormente, el Ministerio de Electricidad de Kuwait anunció que una planta de generación eléctrica y desalinización de agua había sido alcanzada.

Horas antes, el ejército iraní había afirmado haber atacado en Kuwait, mediante drones de tipo Arash, instalaciones "de despliegue de las fuerzas estadounidenses y de apoyo logístico al ejército" de Estados Unidos, en represalia por los bombardeos estadounidenses contra la república islámica.

En Baréin, Irán aseguró haber atacado con drones helicópteros y aviones de reconocimiento del ejército estadounidense estacionados en la base de Sakhir, en respuesta a los ataques de Estados Unidos contra "infraestructuras urbanas" iraníes, según un comunicado difundido por la televisión estatal.

Catar, que actúa como mediador en las conversaciones con Estados Unidos junto con Pakistán y alberga la mayor base militar estadounidense de Oriente Medio, también fue blanco de un ataque iraní.

Los Guardianes de la Revolución afirmaron en un comunicado haber atacado "la base aérea estadounidense de Al Udeid, en Catar, para castigar al agresor y al ejército estadounidense".

Más tarde, el Ministerio del Interior catarí informó que un menor resultó herido por la caída de escombros tras la interceptación del ataque.

Estados Unidos aseguró haber bombardeado durante la noche del jueves al viernes "objetivos militares iraníes", pero Teherán acusa a Washington de haber atacado infraestructuras civiles.