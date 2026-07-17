El oro abre con alzas, pero se encamina a pérdida semanal por preocupación sobre la inflación

El ⁠oro subía levemente este viernes, pero se encaminaba hacia una caída semanal, ⁠ya que las tensiones entre Estados Unidos e Irán impulsaban al alza los precios del petróleo, lo que avivaba los temores inflacionarios y reforzaba las perspectivas de una subida de ⁠las tasas de interés estadounidenses.

El oro ⁠al contado subía un 0.7% a 3,996.29 dólares por onza a las 10:10 GMT, tras haber tocado su mínimo desde el 1 de julio a primera hora del día. Los precios han bajado más de un 3% en lo que va de la semana. Los futuros del oro estadounidense con entrega en agosto ganaban un 0.2%, a 4,000,00 dólares.

"Cuando los precios bajan hasta ese nivel, es inevitable que ‌haya algunos vendedores ​en corto que tomen ganancias", dijo Fawad Razaqzada, analista de mercado de Forex.com.

"Si el petróleo subiera, seguiría lastrando al oro, ya que eso impulsaría las expectativas de inflación, lo que a su vez significaría que las tasas de interés serían más altas y la gente se vería atraída por la compra de bonos", añadió Razaqzada.

Las expectativas de subida de las tasas de interés merman el atractivo del oro, ya que se trata de un activo que no rinde intereses.

Irán dijo que lanzó nuevos ataques contra instalaciones estadounidenses en Oriente Medio el viernes, tras una sexta noche consecutiva de ataques de Washington contra instalaciones militares iraníes que limitaban el tráfico a través del estrecho de Ormuz. Los precios del ⁠petróleo se encaminaban hacia una subida semanal.

El jueves, ⁠la presidenta de la Reserva Federal ⁠de Dallas, Lorie Logan, se convirtió en la primera colega del nuevo presidente de la Fed, Kevin ⁠Warsh, en pedir públicamente una subida de las tasas de interés.

Por su parte, el vicepresidente de la Fed, Philip Jefferson, sugirió que estaría dispuesto a subir las tasas si no se producía una mejora a corto plazo de la inflación.

Según la herramienta FedWatch de CME, los operadores están descontando ahora una probabilidad de alrededor del 50% de que se produzca una subida de tasas en septiembre.

Entre otros metales preciosos, la ⁠plata al contado caía 0.03% a 55,4891 dólares, el platino bajaba 1.7% a 1,589.41 dólares y el paladio subía 0.7% a 1,257.65 dólares.