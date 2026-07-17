El cobre cae y se encamina a un descenso semanal por tensiones en Oriente Medio: ¿A cuánto cotiza?

Los precios del ⁠cobre caían este viernes, en línea con la tendencia bajista de los mercados ⁠bursátiles, ya que la escalada de tensiones en la guerra de Oriente Medio avivaba los temores inflacionistas y ensombrecía las perspectivas de demanda de los metales industriales.

A las 09:30 GMT, ⁠el cobre a tres meses en ⁠la Bolsa de Metales de Londres (LME) perdía un 1.3%, a 13,419.5 dólares por tonelada, tras registrar un leve alza del 0.1% el jueves. El metal, ampliamente usado en los sectores de la energía, la construcción y la industria manufacturera, se encamina a una caída semanal del 0.5 por ciento.

La escalada de los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán ha afectado a los envíos a través del estrecho de Ormuz, lo que ha provocado que los precios del petróleo suban un 12.7% en lo que va de semana y aumenten los costos del combustible para los productores de metales.

Los futuros de Wall Street caían por los nuevos ataques en el golfo Pérsico y una ola de ventas de acciones de empresas de chips, al tiempo que las acusaciones del presidente Donald Trump de que China se entrometió en las elecciones estadounidenses avivaron las tensiones comerciales entre ambos.

El cobre en la bolsa Comex restaba un 1.9%, a 6.22 dólares por libra, a la espera de que la Casa Blanca anuncie una propuesta de arancel a la importación del metal refinado.

"A falta de un catalizador claro que marque la dirección de los aranceles, prevemos que el cobre cotice a ⁠la baja en los próximos meses por una demanda ⁠industrial débil y a un impacto relativamente ⁠benigno en la oferta derivado del conflicto entre Estados Unidos e Irán, pese a las preocupaciones ⁠sobre la disponibilidad de ácido sulfúrico", dijo en una nota BMI, una unidad de Fitch Solutions.

No obstante, la escasez de existencias mantenía un suelo en los precios. Las existencias de cobre en la LME cayeron por debajo de las 300,000 toneladas, a 296,625 toneladas, su nivel más bajo desde marzo, y casi el 56% son partidas ya canceladas que no están disponibles para el mercado.

En otros metales básicos, el aluminio bajaba un 1%, a 3,153 dólares ⁠por tonelada; el zinc restaba un 1.6%, a 3,536.5 dólares; el plomo cedía un 0.2%, a 1,868.5 dólares; y el estaño caía un 1.4%, a 52,250 dólares.