Hitachi Energy firma acuerdo para desarrollar la infraestructura eléctrica del "auto volador" de Eve

Hitachi Energy y ⁠Eve establecieron una alianza para desarrollar conjuntamente la infraestructura eléctrica necesaria para el "coche volador" de Eve, es decir, ⁠el vehículo eléctrico de ⁠despegue y aterrizaje vertical (eVTOL), anunciaron las empresas este viernes.

En virtud del memorando de entendimiento, Eve y la división energética del conglomerado japonés Hitachi colaborarán en el desarrollo de los dispositivos de recarga para la aeronave.

Se trata de la primera alianza que Eve, controlada por el fabricante brasileño de aviones Embraer, ha firmado para la infraestructura de recarga de sus aeronaves.

"La energía tiene que estar disponible desde el primer día. De lo contrario, no podemos volar; no podemos despegar", dijo a periodistas Luiz Mauad, vicepresidente de atención al cliente de Eve, durante el acto en el que se anunció el acuerdo.

Hitachi Energy ⁠adaptará su tecnología de ⁠recarga de flotas de vehículos ⁠eléctricos para cumplir con los requisitos específicos de los ⁠eVTOL, explicó Glauco Freitas, director de la empresa en Brasil.

Las aeronaves de Eve se encuentran actualmente en fase de pruebas de vuelo, y se espera que obtengan la certificación en 2028; la empresa ya ha recibido 2,700 pedidos anticipados en todo ⁠el mundo.