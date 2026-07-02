España integra a 600,000 migrantes a la economía formal en el proceso de regularización

Unos ⁠609,737 de los 1.17 millones de migrantes en España ⁠que solicitaron la regularización en la reciente campaña de amnistía han obtenido permisos de trabajo temporales, según informaron este jueves fuentes del ⁠Gobierno, lo que les permite empezar ⁠a trabajar en la economía formal mientras se tramitan sus solicitudes.

La campaña, que concede un permiso de residencia renovable de un año a los migrantes indocumentados que hayan vivido en España durante al menos cinco meses antes de que finalice 2025 y no tengan antecedentes penales, estuvo abierta a la presentación de solicitudes del 16 de abril al 30 de junio.

Entre los detalles adicionales facilitados este jueves por la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, y el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, se incluyen los siguientes:

El número total de solicitudes duplicó con creces la estimación inicial del Gobierno, que era de 500,000, y la mayoría procedía de países latinoamericanos .

. A los solicitantes se les concede un permiso de trabajo temporal mientras se tramitan sus solicitudes.

De las 609,737 personas a las que se les ⁠ha concedido un permiso de trabajo temporal ⁠hasta la fecha, unas ⁠160,000 habían conseguido un empleo formal a 30 de junio.

Hasta la fecha, se ha concedido un permiso de residencia de un año a 11,000 personas.

El Gobierno está colaborando con empresas de los sectores de la construcción, el turismo, el transporte y los cuidados para ayudar a los migrantes a encontrar empleo.

Alrededor del 81% de los migrantes indocumentados que solicitaron la regularización ⁠tienen menos de 45 años, y el 57% de los solicitantes son hombres.