Nigeria se convierte en el primer país de la OPEP en incorporarse a la AIE como miembro asociado

Nigeria se ⁠ha convertido en el primer miembro de la OPEP en ⁠incorporarse a la Agencia Internacional de la Energía (AIE) como miembro asociado, un paso que refuerza los lazos entre el organismo regulador mundial ⁠de la energía y el mayor ⁠productor de petróleo de África.

Esta medida incorpora a la red de la AIE a un país con más de 240 millones de habitantes que, aunque es un importante exportador de petróleo y gas, sigue enfrentándose a graves retos energéticos a nivel nacional, como el acceso limitado a la electricidad y la dependencia de combustibles contaminantes para cocinar.

Nigeria busca ampliar su influencia mediante una mayor capacidad de refinado y exportaciones de combustible, mientras que la AIE desea ampliar su alcance entre los principales actores emergentes del sector energético.

La AIE anunció este jueves que su consejo de administración aprobó por unanimidad la adhesión de Nigeria, ampliando así una red que ahora representa más del 80% de la demanda energética mundial.

"La incorporación de Nigeria a la autoridad ​energética mundial supone un hito para la gobernanza energética global", declaró el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, ⁠en un comunicado.

"Mientras Nigeria trabaja para ⁠reforzar la seguridad energética, apoyar el ⁠crecimiento económico y ampliar el acceso a la energía, una cooperación más ⁠estrecha con la AIE reportará importantes beneficios para ambas partes", añadió.

La AIE, creada por los principales países consumidores de petróleo, se ha convertido en una de las organizaciones de política energética más influyentes del mundo.

Su programa de asociación tiene como objetivo reforzar los lazos con los principales países productores y consumidores de energía que no forman parte ⁠de su membresía. Nigeria es su decimocuarto miembro asociado.