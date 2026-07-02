La bolsa de Seúl cierra con caídas de casi 8%; SK Hynix y Samsung pierden hasta 12%

La bolsa de Seúl cerró este jueves con una fuerte baja de casi 8%, impactada por una ola de ventas que ha golpeado duramente a las empresas del sector tecnológico en las últimas semanas.

El índice Kospi de Seúl se desplomó 7.89% hasta los 7,648.09 puntos, lastrada por los gigantes de los semiconductores.

Uno de esos gigantes, SK Hynix, sucumbió más de 12% en la jornada, mientras Samsung Electronics perdió cerca de 9 por ciento.

Los mercados asiáticos llevan semanas inmersos en una ola de preocupación sobre el auge de la inteligencia artificial, la posible valoración desproporcionada de las empresas de esa industria y los altos costos de su desarrollo.

La agencia financiera Bloomberg informó que los fabricantes de chips surcoreanos se vieron golpeados también por la noticia de que Apple está en conversaciones para comprar semiconductores de dos empresas chinas.

La bolsa de Tokio también cerró con una baja de 2.5%, y el fabricante de chips Kioxia perdió cerca de 13.5 por ciento.

Igualmente, cerraron en terreno negativo las bolsas de Shanghái, Wellington y Taipéi.

Por el contrario, se dieron alzas en Hong Kong, Singapur, Manila, Bombay y Yakarta.

El mercado petrolero también continuó su tendencia a la baja en medio de las perspectivas de un acuerdo de paz en la guerra de Oriente Medio que evite nuevos cierres del estrecho de Ormuz, una vía clave para el tránsito de hidrocarburos.

El West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense, caía 1.2% a 67.76 dólares el barril. El Brent del mar del Norte perdía por su lado 1.1% a 70.77 dólares el barril.