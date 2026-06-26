ONU reanuda evacuación de buques y marineros varados en el estrecho de Ormuz

Naciones Unidas está colaborando con los países para reanudar la evacuación de cientos de buques y miles de marineros varados en el estrecho de Ormuz, después de que la operación se suspendiera a principios de esta semana, según declaró el viernes un alto cargo de una agencia de la ONU.

La Organización Marítima Internacional (OMI) de la ONU comunicó el jueves que había "suspendido temporalmente" su iniciativa de evacuación tras el ataque a un buque portacontenedores operado por la empresa taiwanesa Evergreen.

Unos 115 buques y alrededor de 2.500 marineros pudieron atravesar el estrecho antes de que se suspendieran las evacuaciones, según explicó el secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, en una rueda de prensa virtual.

Domínguez afirmó que estaba trabajando "con vigilancia" con varias partes y manteniendo conversaciones con distintos países —en particular, Omán, Estados Unidos e Irán— "con el fin de obtener las garantías que se ofrecieron al principio, de que los buques no serán objeto de ataques".

"Tan pronto como obtenga más confirmaciones al respecto, estaremos listos para reanudar el proceso de evacuación", afirmó, aunque añadió que no podía dar un plazo para dicha reanudación.

Evacuaciones tardarán semanas en completarse

Teherán reafirmó el viernes su derecho a controlar la navegación en esta vía marítima estratégica y advirtió a sus vecinos del Golfo de que no se alinearan con Washington.

Domínguez señaló que su principal punto de contacto en Irán eran las autoridades marítimas y el Ministerio de Asuntos Exteriores. "De hecho, debo mantener una actitud positiva, ya que se están logrando avances en todo el conflicto y, al menos, los buques también están navegando con seguridad", señaló.

Añadió que la OMI estaba investigando "las razones y la motivación" del ataque al buque. El plan de evacuación preveía dos rutas para salir del estrecho: bien a través de aguas iraníes por el norte, bien a través de aguas omaníes por el sur.

El denominado "Esquema de Separación del Tráfico", adoptado por la OMI en 1968, estableció rutas de navegación a través de las aguas iraníes y omaníes del estrecho. Sin embargo, esta sección central no es utilizable actualmente debido a la presencia de lo que Domínguez estimó en unas 80 minas explosivas.

"Pasarán unas semanas antes de que podamos evacuar a los algo más de 500 buques que aún deben ser evacuados", afirmó.