Braskem obtiene 60 días de protección judicial frente a sus acreedores

La petroquímica brasileña Braskem indicó el viernes en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que un tribunal de São Paulo le concedió 60 días de protección frente a los acreedores invitados a participar en el proceso de mediación.

Braskem añadió que la medida cautelar urgente y el proceso de mediación tienen un alcance limitado y estrictamente financiero.

En el documento judicial se señala que Braskem se enfrentaba a una grave crisis financiera provocada por la recesión mundial del sector petroquímico, las responsabilidades derivadas de un suceso geológico en Brasil y las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, con vencimientos inminentes de deuda por valor de 2,600 millones de reales (500 millones de dólares) en julio de 2026 y el riesgo de aceleración cruzada de su deuda financiera total, que asciende a 54.800 millones de reales.

En su resolución, un juez brasileño suspendió los procedimientos de ejecución durante un plazo de 60 días no prorrogable, pero denegó la solicitud de suspender la eficacia de las cláusulas de aceleración, los derechos de rescisión contractual y las sanciones derivadas de la solicitud de protección contra la quiebra.