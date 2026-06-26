Desplegados 25 equipos de rescatistas en Venezuela de 17 países distintos

Al menos 17 países han movilizado un total de 25 equipos se están desplazando urgentemente a Venezuela, unos mil efectivos, para ayudar en las tareas de búsqueda y rescate de supervivientes por el doble terremoto registrado este miércoles por la tarde, que deja 589 los muertos y 2.980 los heridos.

Según ha informado este viernes el portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), Jens Laerke, la "máxima prioridad" es llevar a estos equipos a las zonas de rescate. "Los terremotos son una de las catástrofes más devastadoras que pueden ocurrir en cualquier país. Es realmente algo aterrador. Pero lo que estamos viendo ahora mismo es también una movilización internacional en su máxima expresión", ha señalado.

"Se están desplegando un total de 25 equipos, 17 equipos nacionales de búsqueda y rescate urbano, y el resto equipos de respuesta médica de emergencia, con un total de 1,000 efectivos de rescate", ha detallado.

Laerke ha subrayado que el sistema humanitario internacional "está actuando con gran rapidez y a gran escala" para responder a la crisis en Venezuela. Según ha desgranado, equipos de Chile, Colombia, El Salvador, España, Italia, México, Suiza y Estados Unidos ya se encuentran en Venezuela.

Igualmente, Reino Unido, República Checa, Ecuador, Francia, Alemania, Jordania, Países Bajos, y Qatar están movilizando equipos adicionales para redoblar los esfuerzos de búsqueda.