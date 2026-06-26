Hakimi apelará resolución que lo obliga comparecer por violación

El futbolista marroquí Achraf Hakimi, cuyo envío a juicio por cargos de violación fue confirmado la pasada semana por un tribunal de apelación francés, presentó un recurso ante el Tribunal de Casación de ese país, indicó a la AFP el viernes una fuente cercana al caso.

Un tribunal de apelación confirmó el 19 de junio que el jugador de la selección de Marruecos y del Paris Saint-Germain deber ser juzgado ante un tribunal penal por la presunta violación de una mujer en 2023, una acusación que él ha negado repetidamente.

La decisión se produjo mientras Hakimi, de 27 años, capitanea a la selección marroquí en el Mundial de 2026.

Poco después de que el Tribunal de Apelación de Versalles emitiera su fallo, Hakimi escribió en la red social X que llevaba "esperando este juicio desde el primer día".

Su abogada declinó hablar entonces sobre un recurso ante el Tribunal de Casación, la máxima jurisdicción del sistema judicial francés en materia civil y penal.

En febrero de 2023, una mujer que tenía 24 años en ese momento declaró a la policía de Val-de-Marne, cerca de París, que Hakimi la había violado.

La denunciante afirmó que conoció a Hakimi en enero de 2023 en Instagram y que fue a su domicilio en un taxi pedido por el jugador. Sostiene que el jugador la besó, la tocó sin su consentimiento y luego la violó.