Al menos ocho muertos por ataques rusos en Ucrania

Varios ataques rusos causaron al menos ocho muertos en distintas zonas de Ucrania este sábado, así como decenas de heridos, informaron las autoridades locales.

Según dijo este sábado el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, Rusia lanzó contra Ucrania más de 120 drones y 12 misiles, de los cuales la mitad eran balísticos. De estos últimos, ninguno pudo ser interceptado, precisó el mandatario.

El presidente ucraniano reclama desde hace meses más misiles interceptores estadounidenses Patriot, los únicos capaces de contrarrestar misiles balísticos, e instó a los países occidentales en un mensaje difundido el sábado por la noche a entregar con mayor rapidez el armamento prometido.

"No deben pasar semanas entre el anuncio de un paquete de apoyo para Ucrania y su implementación", dijo Zelenski en su alocución diaria.

"Los guerreros ucranianos necesitan más medios, más capacidades para proteger vidas, para proteger a la gente del mal ruso".

En Kiev, periodistas de la AFP escucharon las primeras explosiones en la madrugada del sábado, varios minutos antes de que se activara la alerta aérea en la capital.

Doce personas resultaron heridas en la capital, entre ellas dos menores de 10 y 11 años, informó en Telegram el alcalde, Vitali Klitschko.

Moscú ha lanzado misiles contra Kiev casi a diario desde que invadió Ucrania, a finales de febrero de 2022.

En Sumi, en el noreste de Ucrania, los bombardeos rusos dejaron cinco muertos, informó el alcalde, Artem Kobzar.

Otra persona murió en Sloviansk, en el este del país, y otras dos en la ciudad portuaria de Odesa, donde un ataque con misiles rusos alcanzó a dos conductores de camión, según las autoridades.

Asimismo, un buque con bandera de San Cristóbal y Nieves resultó alcanzado, aunque no se registraron víctimas a bordo.

El ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Andrii Sibiga, calificó los ataques de "asesinato deliberado de civiles".

El canciller también instó a los aliados de Ucrania a proporcionar los medios necesarios para interceptar los proyectiles rusos, especialmente los misiles balísticos.

Estos ataques se producen después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el miércoles, al margen de la cumbre de la OTAN en Turquía, que Ucrania podrá obtener una licencia para fabricar sus propios misiles interceptores Patriot.