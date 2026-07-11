Merlier repite victoria en un Tour que cede terreno ante la canícula

El belga Tim Merlier, que ya había levantado los brazos la víspera en Burdeos, volvió a imponerse al esprint este sábado en la octava etapa de un Tour de Francia que verá acortada el domingo su novena etapa a causa de la ola de calor.

La decisión de recortar 30 kilómetros el recorrido previsto, tomada por los organizadores y la prefectura, supone un hecho inédito en la centenaria historia de la Grande Boucle, que ya había sufrido recortes de etapas, pero nunca por las altas temperaturas.

La noticia se dio a conocer pocos minutos después de la victoria del esprínter belga Tim Merlier en Bergerac, la segunda en dos días, donde el pelotón terminó otra jornada abrasadora con el mercurio subiendo hasta los 35 grados a la sombra.

"Hace una semana que corremos todos los días con temperaturas que superan a veces los 35 grados, es un combate diario para poder refrescarse, con hielo y agua. Nunca antes había vivido algo así", reaccionó Merlier, que aplaudió la decisión de acortar en treinta kilómetros (de 185.5 a 155.5 km) la etapa entre Malemort y Ussel.

"Decisión necesaria"

"Esta decisión es necesaria ante las condiciones meteorológicas excepcionales. Busca permitir el desarrollo de la prueba en unas condiciones compatibles con el nivel de vigilancia roja por fuerte calor", indicaron los organizadores de la empresa ASO.

El director del Tour, Christian Prudhomme, afirmó que la modificación del recorrido "no cambiará en nada el aspecto deportivo".

Antes de la salida de esta 113ª edición, el 4 de julio en Barcelona, Prudhomme había declarado que la carrera estaba obligada a "adaptarse" ante la repetición de las olas de calor que amenazan el buen desarrollo de uno de los tres mayores acontecimientos deportivos del mundo.

El importante incendio que arrasó los Pirineos Orientales llevó después a las autoridades a prohibir al público acudir al final de la tercera etapa, el lunes pasado, en Les Angles.

El recorte de la novena etapa supone un nuevo paso, inédito por este motivo. Que el recorrido de una etapa se modifique no es nada nuevo. Solo este año, la segunda etapa se acortó, ya a finales de mayo, debido a un foco de peste porcina detectado en el área metropolitana de Barcelona.

El año pasado fue la epidemia de dermatosis nodular que afectaba al ganado bovino la que llevó al recorte de la 19ª etapa entre Albertville y La Plagne.

En lo puramente deportivo, a pesar de encontrar cerrado el paso durante varios metros en la recta final, el corredor belga del Soudal Quick-Step logró abrirse hueco en la llegada masiva para terminar superando al eritreo Biniam Girmay (NSN) y al neerlandés Olav Kooij (Decathlon CMA CGM).

El más veloz de este Tour

Al término de un nuevo día sin sustos para los primeros de la general, el esloveno Tadej Pogacar conserva el maillot amarillo con una ventaja de 2 minutos y 42 segundos sobre el danés Jonas Vingegaard.

Como en Burdeos, Jasper Philipsen, lanzado por Mathieu van der Poel, pareció durante mucho tiempo tener la sartén por el mango antes de ser superado por la velocidad de Merlier y terminar cuarto.

Merlier, de 33 años confirma con este segundo triunfo en dos días, el quinto en el Tour a lo largo de su carrera, que es realmente el hombre más rápido de este Tour de Francia, a pesar de la ausencia de su habitual lanzador y gran amigo Bert Van Lerberghe, que abandonó en los Pirineos.

Como el viernes, también hubo una escapada en las carreteras de Dordoña con un trío que se aisló desde los primeros kilómetros. Estaban el checo Jakub Otruba, que ya se había fugado la víspera con Baptiste Veistroffer, el francés Thibault Guernalec, gravemente accidentado el invierno europeo pasado, y el belga Liam Slock, que se hizo viral en las redes sociales en junio cuando logró su primera victoria profesional, en el GP Gippingen, cruzando la meta boca abajo después de caerse al celebrar.

Pero los tres corredores no lograron entenderse hasta el final y, a 40 km de la llegada, en la subida de Buisson-de-Cadouin, Guernalec no pudo seguir y Slock dejó atrás a Otruba para irse en solitario.

El belga de 25 años, compañero de Veistroffer en el Lotto-Intermarché, continuó su aventura hasta asustar a los equipos de velocistas, ya que el pelotón aún tenía un minuto de desventaja a diez kilómetros de la meta.

Pero Slock fue finalmente alcanzado a 1.4 km de la llegada.