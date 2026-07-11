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Guardianes iraníes anuncian cierre del estrecho de Ormuz "hasta nuevo aviso"
El estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta nuevo aviso y hasta el fin de las intervenciones estadounidenses en esta región.
Los Guardianes de la Revolución iraníes anunciaron el domingo que el estrecho de Ormuz estará cerrado "hasta nuevo aviso", tras disparar tiros de advertencia a un barco que tomó una "ruta no autorizada", informó la prensa estatal.
El navío fue "alcanzado por tiros de advertencia y se detuvo", indicaron los guardianes según la agencia noticiosa oficial Irna.
"Después de este incidente, y teniendo en cuenta la inseguridad generada por la intervención ilegal de extranjeros, el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta nuevo aviso y hasta el fin de las intervenciones estadounidenses en esta región; no se permitirá que ningún buque lo atraviese" añadieron, tras amenazar con atacar bases de Estados Unidos en el Golfo.