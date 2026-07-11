Galaxy vs. América EN VIVO: dónde ver GRATIS el partido amistoso y a qué hora se juega

El Club América vuelve a la actividad este sábado 11 de julio con un partido amistoso internacional frente al LA Galaxy, un encuentro que servirá como preparación para ambos equipos y que podrá seguirse desde México mediante una transmisión gratuita.

El duelo reunirá a dos de las instituciones más exitosas de la Liga MX y la MLS, en un escenario que ya ha sido sede de enfrentamientos entre ambos clubes.

¿Dónde ver GRATIS el Galaxy vs. América?

Los aficionados podrán ver gratis el partido amistoso entre LA Galaxy y Club América a través de la plataforma Layvtime, que transmitirá el encuentro en vivo.

La transmisión permitirá seguir todas las acciones del compromiso desde el Dignity Health Sports Park, en Carson, California.

¿A qué hora juega el América vs. Galaxy?

El partido se disputará este sábado 11 de julio.

Hora en México: 20:30 horas (tiempo del centro)

Hora local en Los Ángeles: 19:30 horas Un amistoso entre dos históricos

El encuentro enfrentará al club más ganador de la Liga MX contra el equipo más laureado en la historia de la MLS.

Aunque se trata de un compromiso de preparación, ambos conjuntos buscarán aprovecharlo para mantener ritmo de competencia antes de retomar sus respectivos torneos.

En los dos antecedentes entre ambos equipos, la balanza favorece ligeramente al conjunto estadounidense, que suma una victoria y un empate. El Galaxy ganó 2-1 en la International Champions Cup de 2015, mientras que el duelo más reciente en Los Ángeles terminó 2-2.

Así llega el LA Galaxy

El equipo angelino afronta este amistoso después de una primera mitad de temporada en la que registra cinco victorias, cinco empates y cinco derrotas en la MLS, además de un balance de 7-7-7 considerando todas las competiciones.

Entre sus principales figuras destaca Marco Reus, quien acumula cinco goles y seis asistencias, además de ubicarse entre los líderes de la liga en pases clave.

Galaxy vs. América: ficha del partido

Partido: LA Galaxy vs. Club América

Fecha: Sábado 11 de julio de 2026

Hora: 20:30 horas (tiempo del centro de México)

Estadio: Dignity Health Sports Park, Carson, California

Dónde ver GRATIS: Layvtime

AQUÍ PUEDES VER GRATIS EL PARTIDO