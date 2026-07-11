Argentina captura a Rodolfo Junior Aguirre Covarrubias, narco mexicano buscado por EU

La justicia Argentina anunció la captura de Rodolfo Junior Aguirre Covarrubias, presunto narco mexicano.

“Hoy Interpol emitió una notificación roja para su captura con fines de extradición, por un pedido de la Justicia de los Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico”, informó Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad Nacional.

Al respecto, la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) indicó que coordinó el operativo que culminó con la detención de Rodolfo Junior Aguirre Covarrubias, sobre quien pesaba un pedido de captura internacional de los Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico.

De acuerdo con la SIDE, se detectó el ingreso al país del prófugo y, tras verificar con las autoridades estadounidenses la vigencia del requerimiento judicial, dio intervención a Interpol de la Policía Federal Argentina.

Con esta información, la Policía Federal Argentina localizó y detuvo al prófugo en un hotel del barrio porteño de Puerto Madero.

¿Quién es de Rodolfo Junior Aguirre Covarrubias?

Aguirre Covarrubias es requerido por la Justicia del Distrito Norte de Illinois por los delitos de posesión, distribución y comercialización de más de diez kilogramos de cocaína, en una causa iniciada en 2016.

Tras recuperar la libertad bajo fianza, incumplió las condiciones impuestas por el tribunal y permanecía prófugo.

Alejandra Monteoliva indicó que el detenido quedó a disposición de la Justicia argentina mientras se sustancia el correspondiente proceso de extradición hacia los Estados Unidos.