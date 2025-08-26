Netanyahu califica de “accidente” el asesinato de cinco periodistas

Gaza. Cinco periodistas, incluidos reporteros que colaboraban para Al Jazeera, Reuters y AP, murieron el día de ayer en un bombardeo de Israel contra un hospital en la Franja de Gaza que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó como un "accidente trágico".

La guerra en Gaza ha tenido un balance trágico para los periodistas y cerca de 200 reporteros han muerto en casi dos años de conflicto, según los datos del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y Reporteros sin Fronteras (RSF).

El portavoz de la Defensa Civil de Gaza, Mahmud Basal, reportó que 20 personas murieron en el ataque al Hospital Nasser en Jan Yunis, en el sur del territorio, entre ellos "cinco periodistas y un miembro de la Defensa Civil".

El ejército israelí reconoció que lanzó "un ataque en la zona del hospital Nasser" y ordenó una investigación. El primer ministro israelí afirmó que el bombardeo fue un "accidente trágico".

Las personas en el lugar corrieron a ayudar a los heridos y cargaron cuerpos ensangrentados y cercenados al interior del complejo hospitalario.

En el lugar quedó la cámara de fotos ensangrentada de Mariam Dagga, una fotorreportera de 33 años, que colaboraba con la agencia The Associated Press (AP) desde el inicio de la guerra.