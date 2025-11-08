México-Perú: claves sobre la ruptura diplomática

El lunes 3 de noviembre, el gobierno de Perú decidió romper relaciones diplomáticas con México, tras tener conocimiento de que la exprimera ministra Betssy Chávez, procesada como presunta coautora del fallido golpe de Estado encabezado por el expresidente Pedro Castillo, se encuentra asilada en la embajada de México en Lima.

Las autoridades peruanas consideraron que este acto constituye una intromisión en los asuntos internos del país, por ello lo calificaron de “enemistoso” y sostuvieron que la presidenta Claudia Sheinbaum como su antecesor Andrés Manuel López Obrador han intervenido en reiteradas ocasiones en los asuntos internos del Perú.

Aquí algunas claves de cómo se enfriaron las relaciones entre México y Perú

El distanciamiento inició en 2022, cuando el expresidente mexicano pausó las relaciones diplomáticas al desconocer públicamente al Gobierno de Dina Boluarte (2022-2025), quien asumió la presidencia tras la destitucion de Pedro Castillo, quien intentó disolver el Congreso de Perú.

El embajador de México en Perú, Pablo Monroy, salió de Lima en diciembre de 2022, expulsado del país por el gobierno de Boluarte

Lilia Paredes, la esposa de Pedro Castillo, también llegó a México a finales de 2022 junto a sus dos hijos, donde el gobierno mexicano les concedió asilo político.

A casi tres años de estos hechos, la relación diplomática nuevamente sufre un revés, debido a que el Gobierno de Perú insiste en que México ha difundido “una versión tendenciosa e ideologizada” del supuesto intento de “golpe de Estado” de Pedro Castillo en 2022.

El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo de Zela, afirmó que México ha intentado presentar a los involucrados como víctimas de persecución política.

Al respecto, México ha lamentado y rechazado lo que llamó una “decisión unilateral, excesiva y desproporcionada”.