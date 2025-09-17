Ante una masiva protesta, Milei sufre nuevo revés en Congreso argentino

El Congreso argentino, dominado por la oposición, asestó un nuevo golpe al presidente Javier Milei al respaldar el miércoles en medio de una masiva manifestación dos leyes que suben el presupuesto para salud y educación, recortados por el mandatario de derecha radical.

La protesta de universitarios y trabajadores de la salud, que contó con el respaldo de estudiantes, sindicatos y partidos de la oposición, tuvo lugar en un momento delicado para Milei, cuyo plan de austeridad fiscal muestra una creciente resistencia social que ha sido capitalizada por la oposición.

Con una mayoría abrumadora, la Cámara de Diputados rechazó los vetos de Milei a dos leyes que subían el presupuesto para las universidades y los hospitales públicos pediátricos, decisión que ahora debe ser ratificada por el Senado.

"Si este Congreso no hubiera tenido la sensibilidad y responsabilidad para tratar estas demandas sociales, iban a entrar en una crisis terminal el sistema universitario y el Garrahan", dijo el diputado opositor Miguel Ángel Pichetto.

En el contexto de una caída en su popularidad, el presidente ultraliberal sufrió este mes una severa derrota legislativa en un importante distrito, lo que podría afectar sus chances para los comicios legislativos de octubre que el mismo Gobierno considera esenciales para mejorar su participación en el Parlamento.

La manifestación del miércoles -que buscaba defender valores arraigados entre los argentinos como la salud y la educación públicas- y la derrota legislativa podrían golpear aún más la imagen de Milei.

"El sistema se está resintiendo y se va a agravar. Se ha perdido un 40% del poder adquisitivo del salario" universitario desde que asumió Milei, en diciembre de 2023, dijo a una emisora local Alejo Pérez Carrera, decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Milei vetó las normas porque consideró que podrían perjudicar el estricto superávit fiscal que defiende como herramienta básica para reducir la inflación, que logró bajar a casi el 30% anual desde un nivel de tres dígitos.

"Milei: el pueblo te veta a vos", decían los carteles de muchos manifestantes del Hospital Garrahan, el centro pediátrico de referencia de Argentina, agobiado por una severa crisis de financiamiento. Las manifestaciones se reprodujeron en distintos puntos del país.

Al ser rechazados los vetos en la sesión del miércoles por más de dos tercios de la Cámara de Diputados, el Senado deberá confirmar ahora la decisión. El Congreso logró hace semanas revertir el veto de Milei a una norma que subía el presupuesto para la atención de discapacitados.