Laetitia James, fiscal de Nueva York, es inculpada por fraude bancario

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, que logró enjuiciar con éxito al presidente Donald Trump, fue inculpada este jueves con cargos de fraude y es la segunda opositora del republicano acusada judicialmente en las últimas semanas.

James, de 66 años, fue inculpada ante un gran jurado de Alexandria, estado de Virginia, por fraude hipotecario y por asuntos relacionados con una propiedad que ayudó a comprar a su sobrina en Virginia.

La imputación en su contra por fraude bancario y por declaración falsa a una institución financiera ocurre un día después de que otro fuerte opositor de Trump, el exdirector del FBI (policía federal) James Comey, se declarara inocente en un caso aparte.

"Estos cargos sin fundamento y las propias declaraciones públicas del presidente dejan en claro que su único objetivo es una represalia política a toda costa", dijo James en un video publicado en redes sociales, al añadir que las acciones de Trump "son una grave violación de nuestro orden constitucional".

Casos contra opositores

Los casos en contra de James y Comey fueron presentados por Lindsey Halligan, una fiscal federal nominada por el presidente republicano.

Las acusaciones se presentan después de que el fiscal de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, Erik Siebert, renunciara tras dar parte al Departamento de Justicia de que no había pruebas suficientes para acusarlos.

El presidente Trump pidió recientemente en público a la fiscal general, Pam Bondi, tomar acciones en contra de James, Comey y otras figuras a las que el mandatario ve como enemigos en una escalada contra sus oponentes políticos.

Después de que Trump abandonó la Casa Blanca en 2021, James presentó un importante caso civil por fraude en su contra, alegando que él y su empresa de bienes raíces habían inflado ilegalmente su riqueza y manipulado el valor de las propiedades para obtener préstamos bancarios favorables o mejores condiciones en seguros.

Un juez del estado de Nueva York ordenó a Trump pagar 464 millones de dólares, pero un tribunal superior eliminó después la sanción financiera mientras mantuvo el fallo de fondo.

Además de James y Comey, Trump también ha pedido públicamente el enjuiciamiento del senador demócrata Adam Schiff y de su propio exasesor de Seguridad Nacional, John Bolton.

Persecución selectiva

Comey, de 64 años, se declaró inocente el miércoles de los cargos por presuntas declaraciones falsas al Congreso y de obstruir un procedimiento del Congreso.

El exdirector del FBI fue acusado de hacer falsas declaraciones ante el Congreso y de obstruir un procedimiento parlamentario.

El juez programó una fecha de juicio para el 5 de enero.

De ser condenado, Comey enfrenta hasta cinco años de prisión. Su abogado, Patrick Fitzgerald, dijo que tiene la intención de presentar una moción para que el caso sea desestimado por ser una persecución selectiva y vengativa.

La acusación contra Comey se da en el marco de su testimonio al Comité Judicial del Senado en 2020 sobre la investigación que lideró al frente del FBI sobre si Rusia interfirió en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016.

Comey fue nombrado jefe del FBI por el entonces presidente Barack Obama, en 2013, y fue despedido por Trump en 2017 en medio de la investigación sobre la posible colusión con Moscú para influir en las elecciones de 2016.

Desde que asumió el cargo en enero, Trump ha tomado una serie de medidas punitivas contra los que considera sus enemigos, eliminando a funcionarios del gobierno, apuntando a firmas legales involucradas en casos pasados en su contra y retirando fondos federales a universidades.