Fiscal de Estados Unidos que llevó caso Epstein demanda al gobierno de Trump

Una fiscal federal estadounidense que llevó el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein y de su cómplice Ghislaine Maxwell presentó una demanda este lunes tras ser despedida.

Maurene Comey, hija de un exjefe del FBI crítico del presidente Donald Trump, fue despedida abruptamente en julio de su puesto como asistente del fiscal federal en Manhattan.

En una demanda presentada en un tribunal federal en Nueva York contra la oficina del presidente y el Departamento de Justicia, Comey dijo que tenía un historial "ejemplar" y que su despido fue "ilegal e inconstitucional".

"En verdad, no hay una explicación legítima", dice la demanda. "Los demandados despidieron a Comey única o sustancialmente porque su padre es el exdirector del FBI James B. Comey, o debido a su afiliación política percibida y creencias, o ambas".

Comey, quien procesó varios casos importantes durante sus 10 años en la oficina del fiscal federal, dijo que nunca se le dio ninguna explicación por su despido.

Tras llegar al cargo en enero, Trump depuró a los funcionarios gubernamentales considerados desleales y atacó a abogados involucrados en casos en su contra.

Comey fue despedida una semana después de que el Departamento de Justicia confirmara que había abierto una investigación penal no especificada contra su padre.

El despido ocurre también en medio de una creciente presión sobre Trump para publicar material de la investigación sobre Epstein, quien se suicidó en una prisión de Nueva York en 2019 después de haber sido acusado de tráfico sexual.

