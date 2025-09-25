Exdirector del FBI, James Comey, es inculpado por "graves delitos" tras presiones de Trump

El exdirector del FBI James Comey, un duro crítico del presidente estadounidense Donald Trump, fue inculpado el jueves por "graves delitos", informó el departamento de Justicia, una medida que celebró el mandatario republicano.

La acusación en su contra se produce días después de que Trump reclamase públicamente a la fiscal general, Pam Bondi, que tome medidas contra Comey y otros dirigentes políticos.

El mandatario celebró la acusación en contra de Comey, al escribir en su red Truth Social "¡Justicia en Estados Unidos!".

"Uno de los peores seres humanos a los que este país ha estado expuesto es James Comey, el exjefe corrupto del FBI", dijo Trump.

A su turno, la fiscal Bondi escribió en X: "Nadie está por encima de la ley", poco después de que se conociera la noticia de la acusación, pero sin mencionar a Comey.

"La acusación de hoy refleja el compromiso de este Departamento de Justicia de pedir cuentas a quienes abusan de posiciones de poder para engañar al pueblo estadounidense. Seguiremos los hechos en este caso", añadió.

"Hoy, un gran jurado federal (una comisión de ciudadanos investidos con poderes de investigación, ndlr) inculpó al exdirector del FBI James Comey de graves delitos relacionados con la divulgación de informaciones sensibles", indicó el departamento de Justicia en un comunicado.

En su primer mandato, Trump despidió a Comey en 2017 en medio de una investigación sobre si miembros de su campaña habían coludido con Moscú para influir en las elecciones presidenciales de 2016.