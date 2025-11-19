Japón alerta a sus ciudadanos en China

Tokio. Japón instó a sus ciudadanos en China a extremar las precauciones de seguridad y evitar las multitudes, en medio de una creciente crisis diplomática bilateral a raíz de los comentarios de la primera ministra nipona sobre un hipotético ataque chino a Taiwán.

Sanae Takaichi, la primera mujer en gobernar Japón, dijo hace dos semanas ante el Parlamento que una operación armada de China contra Taiwán podría justificar el envío de tropas para apoyar a esa isla democrática, que Pekín reclama y no descarta tomar por la fuerza.

"Presten atención a su entorno y eviten en la medida de lo posible las plazas donde se reúnen grandes multitudes o los lugares que puedan ser frecuentados por muchos japoneses", recomendó la embajada nipona en China en un comunicado publicado en su sitio web el lunes.

La advertencia también exhorta a los japoneses a respetar "las costumbres locales" y tener "cuidado con sus palabras y actitudes al interactuar con la población local".