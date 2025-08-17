Israelíes organizan protestas para exigir el fin de la guerra en Gaza y liberación de los rehenes

Miles de israelíes participaron el domingo en una manifestación nacional en apoyo de las familias de los rehenes retenidos en Gaza, pidiendo al primer ministro Benjamin Netanyahu que llegue a un acuerdo con Hamás para poner fin a la guerra y liberar al resto de cautivos.

Los manifestantes ondeaban banderas israelíes y portaban fotos de los rehenes mientras silbatos, bocinas y tambores resonaban en concentraciones por todo el país, mientras algunos manifestantes bloqueaban calles y autopistas, incluida la ruta principal entre Jerusalén y Tel Aviv.

"Hoy, todo se detiene para recordar el valor más elevado: la inviolabilidad de la vida", dijo a la prensa Anat Angrest, madre del rehén Matan Angrest, en una plaza pública de Tel Aviv.

Entre las personas que se reunieron con las familias de los rehenes en Tel Aviv se encontraba la actriz israelí de Hollywood Gal Gadot, conocida por su papel de Wonder Woman y por protagonizar la franquicia Fast & the Furious.

Antes del domingo, algunas empresas e instituciones dijeron que permitirían al personal unirse a la protesta nacional, convocada por las familias de los rehenes. Aunque algunas empresas cerraron, muchas también permanecieron abiertas en todo el país en lo que es un día laborable en Israel. Las escuelas están en receso de verano y no se vieron afectadas.

Por la tarde está prevista una gran concentración en Tel Aviv.

La policía israelí informó de que 38 manifestantes habían sido detenidos hasta las 1100 GMT. Algunos manifestantes que bloqueaban las carreteras forcejearon con la policía y fueron llevados por los agentes.

Las manifestaciones en todo el país se interrumpieron brevemente hacia las 16:00 hora local cuando sonaron las sirenas antiaéreas en Tel Aviv, Jerusalén y otros lugares, advirtiendo de la llegada de un misil disparado desde Yemen. El misil fue interceptado sin incidentes.

Campaña militar

El domingo, Netanyahu dijo al gabinete que "quienes piden hoy el fin de la guerra sin derrotar a Hamás no sólo están endureciendo la posición de Hamás y retrasando la liberación de nuestros rehenes. También están garantizando que los horrores del 7 de octubre se repitan una y otra vez".

El primer ministro, que dirige el gobierno más derechista de la historia del país, afirmó que su gobierno estaba decidido a aplicar la decisión de que el ejército tomara la ciudad de Gaza, una de las últimas zonas importantes del enclave que aún no controla.

Esa decisión es muy impopular entre los israelíes y muchas de las familias de los rehenes, que temen que una campaña militar ampliada en Gaza ponga en peligro la vida de sus seres queridos aún cautivos. Hay 50 rehenes retenidos por militantes en Gaza, de los cuales las autoridades israelíes creen que unos 20 siguen vivos.

"No hay tiempo, ni para las vidas que se consumen en el infierno, ni para los caídos que pueden desvanecerse en las ruinas de Gaza", declaró el domingo el Foro de Familias de Rehenes, que representa a muchas familias de cautivos retenidos en Gaza.

Tras casi dos años de guerra en Gaza, desencadenada por el ataque dirigido por Hamás contra Israel en octubre de 2023, la mayoría de los rehenes que han sido liberados hasta ahora lo han sido como resultado de conversaciones diplomáticas.

Las negociaciones para lograr un alto el fuego que podría haber supuesto la liberación de más rehenes fracasaron en julio. El grupo militante palestino Hamás ha afirmado que sólo liberará a los rehenes restantes si Israel acepta poner fin a la guerra, mientras que Netanyahu ha prometido que Hamás no puede permanecer en el poder.

El gobierno israelí se ha enfrentado a duras críticas dentro y fuera del país, incluso por parte de algunos de sus aliados europeos más cercanos, por el anuncio de que el ejército tomaría pronto la ciudad de Gaza.

El domingo, Hamás calificó el plan de criminal, afirmando que forzaría el desplazamiento de cientos de miles de personas de la ciudad de Gaza.