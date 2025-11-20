Israel lanza nuevos ataques en Gaza que amenazan la tregua con Hamás

Las autoridades de Salud de Gaza reportaron cinco muertos este jueves tras los nuevos bombardeos israelíes que Catar advirtió que amenazan la tregua que mantienen desde octubre Israel y Hamás.

Estos ataques se producen después de que el miércoles Gaza sufriera una de las jornadas más sangrientas desde el inicio del cese el fuego impulsado por Estados Unidos. Hamás denunció una "escalada peligrosa" y pidió a Estados Unidos, país mediador, que "ejerza una presión inmediata y seria para (obligar a Israel a) respetar el alto el fuego".

Catar, otro de los garantes, condenó "firmemente los brutales ataques" que, en su opinión, amenazan con comprometer el acuerdo de tregua. Estas ofensivas dejaron 32 muertos, según informes de las autoridades locales confirmados por los hospitales.

La reanudación de los ataques aterroriza a los habitantes. "Mi hija no ha dejado de preguntarme toda la noche: ¿va a volver la guerra?", dijo Lina Karaz por teléfono a la AFP desde Ciudad de Gaza. "Estamos preocupados (...) Esta noche, el ruido de los bombardeos y las explosiones (...) era aterrador", añadió. "¿Cuándo terminará esta pesadilla?".

Para Mohamed Hamduna, un desplazado de 36 años que vive en un campamento de tiendas de campaña en la región de Jan Yunis, en el sur de la Franja, "nada ha cambiado en concreto" desde el 10 de octubre, cuando empezó la tregua.

Los ataques en Gaza fueron precedidos por bombardeos israelíes en el sur de Líbano esta semana, donde desde el año pasado impera una tregua con el movimiento islamista Hezbolá, aliado de Hamás.

El ejército israelí lo acusa de rearmarse en violación del cese el fuego en su frontera norte tras más de un año de hostilidades y dos meses de guerra abierta que culminaron en noviembre de 2024. Las autoridades libanesas también acusan a Israel de vulnerar su tregua al seguir atacando su territorio.

"Nada inusual"

Según la Defensa Civil de Gaza, organización de primeros auxilios que opera bajo la autoridad de Hamás, cinco personas murieron este jueves en bombardeos al este de Jan Yunis, en una zona todavía bajo control israelí.

Consultada por la AFP, una portavoz militar israelí confirmó el ataque con el objetivo de "desmantelar infraestructuras terroristas". "No hay nada inusual en ello", defendió. El hospital Naser de esa ciudad confirmó el balance y precisó que los fallecidos eran todos de la misma familia. Entre ellos había una niña de un año.

Otra persona murió al este de Jan Yunis en un ataque con drones, según los servicios de emergencia del Ministerio de Salud de Gaza y el centro hospitalario.

Dadas las restricciones impuestas a los medios en Gaza y las dificultades de acceso sobre el terreno, la AFP no puede verificar de forma independiente la información de las diferentes partes.

El ejército israelí afirmó que sus ataques del miércoles se dirigían a "objetivos terroristas de Hamás", en respuesta a unos disparos "dirigidos hacia la zona donde operan (sus) soldados en Jan Yunis". Esos incidentes no causaron heridos, pero constituyen "una violación" del alto el fuego, denunciaron entonces los militares.

Israel denuncia violación del cese el fuego

La portavoz del gobierno israelí, Shosh Bedrosian, acusó a Hamás de "violar continuamente el cese el fuego". Un funcionario estadounidense declaró a AFP que "Estados Unidos fue notificado" antes de los ataques.

La guerra en Gaza estalló el 7 de octubre de 2023 con el ataque de Hamás contra el sur de Israel que resultó en la muerte de 1.221 personas, según un recuento de la AFP con base en datos oficiales. La ofensiva de represalia israelí sobre Gaza mató a más de 69,500 personas, de acuerdo con las cifras del Ministerio de Salud de Gaza, consideradas fiables por la ONU.