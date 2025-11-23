Israel abatió al jefe militar de Hezbolá

Beirut. Israel abatió el domingo a Haytham Ali Tabtabai, jefe de Estado Mayor de Hezbolá, en un ataque aéreo contra un edificio residencial en los suburbios del sur de Beirut, una operación que dejó cinco muertos y 28 heridos, según autoridades libanesas.

Hezbolá confirmó la muerte del “gran comandante” en un “traicionero ataque” en la zona de Haret Hreik, bastión del grupo chiita proiraní. Aunque el comunicado no detalló su cargo, Israel lo identificó como jefe del Estado Mayor de la organización.

Tabtabai es el comandante de más alto rango de Hezbolá abatido desde el inicio del alto el fuego pactado en noviembre de 2024 para frenar más de un año de hostilidades. El ataque, el quinto contra ese bastión desde entonces, ocurre a una semana de la prevista visita del papa León XIV al Líbano.

Las fuerzas israelíes han intensificado sus operaciones en el sur y el este del país, donde acusan al movimiento chiita de violar el acuerdo de cese al fuego al rearmarse y reactivar infraestructura militar. Las autoridades libanesas, por su parte, responsabilizan a Israel de incumplir el pacto mediado por Estados Unidos al continuar bombardeando su territorio y mantener ocupados cinco puntos estratégicos en el sur del país.

Agresiones israelíes

Mahmud Qomati, dirigente de Hezbolá, afirmó que el ataque “cruza una nueva línea roja”. Ambulancias y equipos de rescate acudieron al edificio de nueve plantas alcanzado, cuyo tercer y cuarto piso quedaron destruidos.

El presidente libanés Joseph Aoun pidió a la comunidad internacional intervenir “con fuerza” para detener las agresiones israelíes. En tanto, la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que el ataque se dirigió “al corazón de Beirut” para impedir el fortalecimiento y rearme de Hezbolá. Horas antes, el mandatario había advertido que Israel hará “todo lo necesario” para evitar el crecimiento militar de Hezbolá en Líbano y de Hamás en Gaza.

Por otra parte, una delegación de Hamás se encontraba el domingo en El Cairo para reunirse con los mediadores de la guerra de Gaza para discutir la "continua violación del acuerdo de alto el fuego" por parte de Israel.