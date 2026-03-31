IMR y Colmex firman convenio para fortalecer la formación del Servicio Exterior Mexicano

El Instituto Matías Romero (IMR), la academia diplomática mexicana, y El Colegio de México (Colmex) firmaron un convenio de colaboración que permitirá ampliar la participación de profesores-investigadores en la formación del personal del Servicio Exterior Mexicano (SEM), así como impulsar seminarios y publicaciones conjuntas.

El acuerdo facilitará que especialistas del Colmex se integren a los cursos impartidos por el IMR, con el objetivo de fortalecer la capacitación académica y profesional de diplomáticas y diplomáticos mexicanos.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, destacó que este convenio representa un paso relevante para actualizar y consolidar la cooperación entre ambas instituciones.

“Es un convenio de gran importancia que renueva y fortalece vínculos añejos entre El Colegio de México y el Instituto Matías Romero, pero ahora con un enfoque renovado que nos va a permitir incrementar el intercambio de profesores, contar con la calidad académica de las y los investigadores del Colmex para que estén más activos en los planes y programas que imparte el Instituto Matías Romero y viceversa”, señaló el canciller.

Por su parte, la presidenta de El Colegio de México, Ana Covarrubias Velasco, subrayó que el acuerdo beneficiará a ambas partes y reforzará la colaboración histórica con la cancillería y el IMR.

En tanto, el director general del IMR, Juan José Bremer, reconoció el respaldo del Colmex y destacó la importancia de estrechar los vínculos académicos para fortalecer la diplomacia mexicana.