Eva Longoria revela las claves para emprender con éxito: comunidad, disciplina y mentoría

La comunidad, el apoyo entre mujeres, los ejemplos a seguir, la mentoría y disciplina son claves para que más mujeres se animen a emprender y escalar sus negocios, señaló Eva Longoria, actriz, empresaria y activista.

En entrevista con El Economista, compartió que desde niña estuvo rodeada de mujeres que marcaron su camino. Creció junto a nueve tías y cuatro hermanas, quienes se convirtieron en su principal fuente de inspiración y la impulsaron a perseguir sus sueños.

“Siempre tuve el ejemplo de la mujer que quería ser frente a mí, en mi familia. Toda mi vida supe que iba a ser exitosa, aunque no sabía en qué. Podía ser dentista o abogada, pero sabía que iba a lograrlo por mi mamá y mis tías, que son trabajadoras y luchadoras, y siempre me dijeron que podía ser cualquier cosa en mi vida”, recordó.

Ese entorno también fue clave cuando decidió abrirse camino en Hollywood, una industria altamente competitiva, y cuando ingresó al mundo de los negocios.

En tu vida necesitas ejemplos así y una comunidad positiva, especialmente de mujeres que piensan en ti, que apoyan tu visión y que siempre están pensando que tienes un potencial increíble, que tienes que ir para adelante”.

La empresaria reconoció que no todas las mujeres cuentan con ese respaldo, lo que puede dificultar su desarrollo, especialmente en contextos como el de México o Latinoamérica donde persisten normas culturales arraigadas.

Destacó que muchas veces, por amor, la familia te pide quedarte en casa y eso puede frenar el crecimiento, no es que no quieran que crezcas, son costumbres. Pero “tenemos que volar, ir a donde estamos más cómodas y abrir las puertas que hay en la vida”, señaló.

Eva Longoria confiesa no tener síndrome del impostor, aunque sí hay veces que se siente incomoda, pero no tiene miedo a preguntar.

“No tengo miedo a hacer preguntas, nunca tuve el síndrome del impostor, sabía que yo merecía mi silla aquí, que puedo estar en este espacio, en esta mesa, pero sí tengo que preguntar”.

Lenovo.

Mentoría y tecnología para impulsar negocios

Como parte de su impulso al emprendimiento, Eva Longoria participará como mentora en el programa Backing Every Business, una iniciativa de Lenovo que combina apoyo financiero, tecnología y redes de contacto para ayudar a emprendedores a crecer y escalar.

Dentro del programa destaca el modelo twinning o “gemelos de negocio”, que conecta a empresarios de distintas industrias y regiones para compartir experiencias y enfrentar retos similares, y en conjunto aprender de las experiencias.

Ser emprendedora es una de las cosas más difíciles y valientes que puedes hacer, llegan momentos en los que desearías tener a alguien que realmente entienda el peso de lo que estás construyendo. Cuando los emprendedores se sienten apoyados, comunidades enteras se benefician”.

Asimismo, Marco Jiménez, líder de negocios de Lenovo explicó que se seleccionarán tres pymes por país: Japón, México, Reino Unido y Estados Unidos y que el registro estará abierto hasta el 15 de abril.

Además, destacó que el programa busca impulsar la adopción de tecnología e inteligencia artificial en las pymes y las seleccionadas recibirán un paquete tecnológico para fortalecer su modernización y adopción de inteligencia artificial.

“Lenovo tiene una visión de democratizar la AI y que no sea un recurso que separe más las brechas de las grandes transnacionales vs las pymes, sino al contrario, darle estas herramientas que sin necesidad de hacer grandes inversiones de infraestructura o de contratación de personal puedan acercar sus servicios y soluciones a los clientes a través del uso de la inteligencia artificial”.

Emprender siendo mujer: los retos persisten

Desde su experiencia como fundadora del tequila Casa del Sol, su productora UnbeliEVAble Entertainment e inversionista en el Club Necaxa, Longoria reconoció que emprender ya es un desafío en sí mismo, pero que las mujeres enfrentan obstáculos adicionales, especialmente en el acceso a financiamiento.

“Enfrenté muchos retos, especialmente como mujer. No es fácil para las mujeres que quieren empezar un negocio, y es el trabajo de mi vida, de mi fundación; ayudar a latinas en Estados Unidos, porque ellas tienen las ganas, tienen y las pilas para hacer sus negocios”.

También dijo que un problema que enfrentan los emprendedores es no saber por dónde empezar, porque muchas veces se tiene una idea y las ganas, pero no se saben por dónde empezar.

Para mi es muy importante tener consejos de personas que ya saben sobre esta industria o que pasaron las mismas cosas”.

Finalmente, Eva Longoria destacó que el éxito de un negocio no depende solo de la idea, sino de la disciplina y la disposición para aprender.

“La disciplina es muy importante, porque a veces la gente piensa que va a empezar su propio negocio porque no quiere trabajar de nueve a cinco, y es peor cuando tienes tu negocio propio, porque trabajas las 24 horas los 7 días de la semana. Cuando estas construyendo algo, tienes que ponerte las ‘pilas’ y todas tus ganas cada día”.