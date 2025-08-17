Huracán Erin amenaza intensificarse de nuevo al acercarse a las Bahamas

El huracán Erin podría volver a intensificarse en los próximos días al aproximarse a Bahamas, en el Caribe, una región del Atlántico que ya se ha visto afectada por fuertes vientos y lluvias, con riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra, advirtió el domingo el servicio meteorológico estadounidense.

En Puerto Rico, territorio estadounidense azotado y devastado en 2017 por el huracán María, más de 150,000 habitantes se encuentran sin electricidad a causa de Erin.

El primer huracán de la temporada sobre el Atlántico se intensificó el sábado hasta alcanzar la categoría máxima 5, calificada de "catastrófica" por el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, antes de que la velocidad de los vientos disminuyera y fuera degradado a categoría 3.

Pero el domingo, hacia las 18H00 GMT, el NHC advirtió de que "Erin probablemente volvería a intensificarse en los próximos días" y que "se había emitido una alerta de tormenta tropical para el sureste de las Bahamas", cerca de las costas de Florida, en el sureste de Estados Unidos.

Al pasar en la noche del sábado a unos 225 kilómetros al norte de San Juan, capital de Puerto Rico, el huracán soplaba con vientos de hasta 205 kilómetros por hora. El sábado por la mañana, la velocidad había alcanzado los 255 kilómetros por hora.

"Importantes inundaciones"

"Se espera que el centro del huracán Erin pase al este de las islas Turcas y Caicos y al sureste de las Bahamas durante la noche del domingo", indicó el NHC.

"Se prevén fluctuaciones en la intensidad durante los próximos días debido a cambios en la estructura interna del sistema. Erin se está convirtiendo en un sistema más extenso", añadió la organización especializada en huracanes con sede en Miami.

Erin alcanzó la categoría 5, el nivel más alto en la escala Saffir-Simpson, poco más de 24 horas después de convertirse en un huracán de categoría 1, una rápida intensificación que, según científicos, se ha vuelto más común por el calentamiento global.

Según el NHC, podría descargar hasta 200 milímetros de lluvia en algunas zonas aisladas, provocando "importantes inundaciones, así como deslizamientos de tierra o corrimientos de lodo".

El oleaje generado por Erin afecta parte de las islas del norte de las Antillas Menores, las Islas Vírgenes estadounidenses y británicas, Puerto Rico y la isla La Española, que comparten Haití y República Dominicana, así como las islas Turcas y Caicos.

A principios de semana alcanzará a las Bahamas, las Bermudas y la costa este y sureste de Estados Unidos, provocando olas y corrientes peligrosas, según el NHC.

Se prevé que la temporada de huracanes del Atlántico, que va de junio a noviembre, sea más intensa de lo normal, según predicciones meteorológicas.

El año pasado, varias tormentas de gran magnitud sacudieron la región, incluyendo el huracán Helene, que dejó a su paso más de 200 muertos en el sureste de Estados Unidos.

El cambio climático, concretamente el aumento de la temperatura del mar, hace más probable la rápida intensificación de las tormentas y aumenta el riesgo de fenómenos más potentes, según los científicos.

¿Causará daño en México?

En México, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el huracán Erin se encuentra a 1,910 km al este de Cancún, Quintana Roo y, debido a su distancia y trayectoria, no representa peligro para territorio nacional.

Se prevé que para el próximo 22 de agosto se degrade a categoría 2, para ubicarse a 3360 km noreste de Cabo Catoche Quintana Roo.