Erin se fortalece a huracán categoría 4 lejos de costas mexicanas

El huracán Erin, que es el primer huracán de la temporada 2025 en el Atlántico y se convirtió en huracán de categoría 4, ha seguido intensificándose rápidamente, informó este sábado el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

Pese a su magnitud, el Servicio Meteorológico Nacional informó que se encuentra lejos de costas mexicanas. "Debido a su distancia y desplazamiento no representa peligro para costas nacionales".

La tormenta se encuentra actualmente a 120 millas (193 km) al noreste de Anguila, con vientos máximos sostenidos de 145 mph (233 kph).

Las marejadas generadas por Erin afectarán a partes del norte de las Islas de Sotavento, las Islas Vírgenes, Puerto Rico, La Española y las Islas Turcas y Caicos durante el fin de semana, dijo el NHC.

Las marejadas se extenderán a las Bahamas, las Bermudas y la costa este de los Estados Unidos a principios de la próxima semana, añadió.

No afecta costas mexicanas

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional, el huracán Erin se fortaleció a categoría 4 pero lejos de costas nacionales. La distancia al punto más cercano se encuentra a 240 km al noreste de la isla de Anguilla y a 2,645 km al este de Cancún, Quintana Roo.

Se prevé que hacia el 19 de agosto baje a categoría 3 a 1,750 km al este-noreste de Cancún.