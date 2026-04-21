YPF aplaude voluntad de Pemex de ir tras recursos no convencionales

Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) tiene hoy 51% del segundo mayor yacimiento global de gas shale y el cuarto de petróleo extraído vía fracking: Vaca Muerta. Ahí se ha multiplicado por 15 la extracción de hidrocarburos en una década. Desde esa posición la empresa controlada por el Estado argentino se erige como un caso de éxito a tener en cuenta luego de que Petróleos Mexicanos (Pemex) apunta a embarcarse en la explotación de sus recursos no convencionales en el norte del país.

Horacio Marín, presidente y director general de YPF, relató a El Economista que el primer objetivo que se persiguió desde el viraje hacia el shale en su país, en 2013, fue crear bienestar para la población. Y al pasar de una empresa ineficiente a una que genera valor para sus accionistas -de los que el mayor es el Estado argentino-, de extraer 50,000 a 1.1 millones de barriles equivalentes de petróleo y gas, consideran que se logrado este cometido.

“Creo que es una buena decisión técnica desarrollar los no convencionales como se ha hecho en Argentina y si con un siglo de existencia YPF ha sido modelo para Pemex, por ser empresas nacionales y de formación estatal, ahora se puede revisar la trayectoria de los no convencionales y apoyar la decisión que se tome en el gobierno mexicano”, dijo el CEO argentino en su visita a México para la Convención Nacional Petrolera de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi).

El tiempo apremia, consideró Marín, para reducir la dependencia de recursos extranjeros, como el gas natural. Argentina viró de la compra de energéticos a ser exportador de gas y obtener divisas gracias a los shales, en 12 años. La misión mexicana de los no convencionales tendrá un ciclo de aprendizaje considerablemente menor que el de Argentina, porque ya existe un ecosistema de empresas medianas y pequeñas alrededor de los proyectos de fracking y sólo es cuestión de que se les permita acceder a los recursos mexicanos.

En México sin duda la oportunidad es muy grande y si se alinean las decisiones públicas y del interés privado que ya existe, la experiencia internacional permitirá que se desarrollen los recursos del norte del país en Burgos, Tampico Misantla y Chicontepec en menos tiempo del que le tomó al país del Cono Sur, según la cabeza de YPF.

Vaca Muerta también tuvo oposición ambientalista al inicio del proyecto, recordó. Ahí la lección y el salto tecnológico que se ha dado es que hoy no se compite con los acuíferos del subsuelo, porque se trata de perforaciones a profundidades totalmente distintas para pozos que se parten en direcciones horizontales, cuando los mantos de agua para consumo humano están en capas terrestres alejadas por muchos kilómetros de esta actividad.

En cuanto al uso del líquido vital para la fractura de la roca, se utilizan cada vez más espumas y arenas biodegradables, con lo que en un año se utiliza agua (tratada que ya no es potable) equivalente a una semana por cada año de uso en una localidad, es decir, el 1.9% de lo que se consume.

Las negociaciones en lo social tienen que ver con la generación de empleo y el reparto justo de las ganancias que se obtienen por el desarrollo de los recursos shale, en comunidades donde sube la renta, mejoran los ingresos de la población, se crean empleos, hay seguridad y de manera global hay desarrollo económico que es muy tangible y deseable para las comunidades.

“Eso fue claro y directo porque el objetivo era honesto y compartido: siempre se trató de mejorar las condiciones y repartir las ganancias y así se comunicó desde el principio y se sigue haciendo hasta hoy”, aseguró.

Y por último, lo más sencillo fue la elección de socios y en la experiencia de YPF hubo un proyecto claro en el que todo se alineó, así que llegaron los mejores inversionistas para dirigirse en la misma dirección de la empresa con intereses estatales. En Vaca Muerta lo mismo participan Chevron que Shell o hasta la creada para la explotación del shale, Vista Energy.

“El círculo puede ser tan virtuoso en México como lo ha sido allá, en Argentina”, aseguró Horacio Marín.