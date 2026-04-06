Trump fustiga de nuevo a la OTAN por la disputa de Groenlandia: "Ellos no quieren dárnosla"

El presidente Donald Trump fustigó de nuevo a sus socios de la OTAN por la falta de compromiso en la guerra con Irán y reavivó la disputa en torno a Groenlandia, antes de la visita esta semana a Washington del secretario general de esa organización.

"Todo empezó, si quieren saber la verdad, con Groenlandia. Queremos Groenlandia. Ellos no quieren dárnosla. Y yo dije: 'adiós'", declaró el presidente estadounidense en rueda de prensa.

El mandatario ha amenazado con anexar Groenlandia, un vasto territorio ártico bajo soberanía de Dinamarca, miembro de la alianza del tratado del Atlántico Norte (OTAN), pero dio marcha atrás ante las protestas de los aliados europeos.

"La OTAN es un tigre de papel", reiteró el presidente estadounidense durante una rueda de prensa, y subrayó que el presidente ruso Vladimir "Putin no tiene miedo de la OTAN".

"Nos tiene miedo a nosotros, muchísimo miedo. Me lo ha dicho a menudo", afirmó.

El mandatario estadounidense denunció que los aliados "hicieron todo lo posible" para no ayudar a Estados Unidos. "Ni siquiera quisieron facilitarnos pistas de aterrizaje", remarcó.

El jefe de la OTAN, Mark Rutte, tiene prevista una reunión el miércoles en Washington con Trump, el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth, anunció el viernes la Alianza.

"Es un tipo formidable. El secretario general es genial", afirmó Trump.

Rutte trata de mantener el equilibrio entre los ataques del presidente estadounidense contra los socios europeos, a los que ha calificado de "cobardes", y su defensa, sin enfadar a Trump.

El presidente de Estados Unidos también arremetió contra los aliados de Estados Unidos en Asia, y citó a Corea del Sur, Japón y Australia, a los que acusó de haberse mantenido al margen del conflicto en Oriente Medio.

"Tenemos 45,000 soldados en Corea del Sur para protegerlos de Kim Jong Un, con quien me llevo muy bien. Ha dicho cosas muy amables sobre mí", afirmó Trump, en alusión al líder norcoreano.