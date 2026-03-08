Venezuela recibirá comitiva de inversores

Decenas de inversionistas de Estados Unidos y de otros países, desde administradores de fondos de cobertura a inversores en energía, viajarán a Venezuela en las próximas semanas para reunirse con los líderes del país y explorar oportunidades de negocios, dijeron los organizadores del evento y participantes.

Se están organizando tres viajes grupos asesores separados, con Trans-National Research con sede en Nueva Jersey y Orinoco Research, una firma de asesoría de investigación boutique con sede en Caracas, sumándose a esfuerzos similares de Signum Global Advisors, según una fuente inversora y los fundadores de las empresas.

Los viajes de Trans-National y Orinoco no habían sido reportados previamente, mientras que los detalles del viaje de Signum han sido públicos.

El interés de los inversionistas en Venezuela, que alberga las mayores reservas probadas de petróleo del mundo y tiene una deuda de más de 100,000 millones de dólares que necesita reestructuración, ha aumentado drásticamente desde la captura del ex presidente Nicolás Maduro por parte de EU.

El acuerdo entre Washington y Caracas el jueves para restablecer relaciones diplomáticas es otro paso importante hacia la colaboración con la que fuera una de las economías más prósperas de América Latina.

Un viaje programado para el 16 y 17 de marzo está siendo organizado por Trans-National Research, con sede en Nueva Jersey, según una fuente.

Trans-National se especializa en ayudar a los inversores a forjar relaciones en mercados "fronterizos", dijo Marc Zeepvat, presidente y jefe de investigación de la firma, quien confirmó el viaje pero se negó a confirmar la fecha precisa o la agenda.

Funcionarios venezolanos de alto nivel asistirán a reuniones privadas que se organizan para inversionistas, los participantes serán principalmente tenedores de bonos que buscan información y compartir ideas para la reestructura del país. Inversionistas petroleros e inmobiliarios se han inscrito.