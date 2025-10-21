La Fiscalía de Bolivia acusa formalmente al expresidente Evo Morales por trata de personas

La Fiscalía de la región boliviana de Tarija ha presentado este martes una acusación formal contra el expresidente Evo Morales por un delito de trata de personas agravado en el marco de su presunta relación con una menor de edad en 2015.

El Ministerio Público de Tarija sostiene que existen indicios suficientes para acusar formalmente a Morales, así como a la madre de la menor, Idelsa Pozo, por estos motivos tras una investigación exhaustiva iniciada en septiembre de 2024.

De dicha relación, que se produjo mientras Morales todavía estaba en el cargo, habría nacido una niña. El político, que no ha acudido a ninguna de las citaciones en el marco del caso, también está acusado en Argentina por presunto abuso de menores tras dos denuncias interpuestas por la derecha vinculada a su presidente, Javier Milei.

Morales, que se encuentra recluido en la región cocalera de Chapare, en pleno Trópico de Cochabamba, bien custodiado por sus seguidores, ha acusado al Gobierno del presidente Luis Arce de fabricar el caso después de que ya en 2020, durante el periodo de Jeanine Áñez, se le investigará sin hallar nada.

La máxima responsable de la Fiscalía de Tarija, Sandra Gutiérrez, ha informado poco después de que ha sido destituida del cargo por orden del fiscal general del Estado, Róger Mariaca. "Me llegó mi memorándum de agradecimiento de servicio", ha indicado, sin ofrecer detalles sobre su cese, según ha recogido el diario 'El Deber'.