Expresidente de Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, es arrestado por cargos de corrupción

Un tribunal de Sri Lanka decretó la detención preventiva del expresidente Ranil Wickremesinghe, la figura más prominente de la oposición arrestada en el marco de una campaña anticorrupción impulsada desde la llegada al poder de un gobierno de izquierda.

Las autoridades anticorrupción intensificaron sus investigaciones desde la llegada al poder en septiembre del presidente, Anura Kumara Dissanayake, que prometió en su campaña luchar contra esta lacra endémica en este empobrecido país del sur de Asia.

Wickremesinghe, de 76 años, fue detenido tras ser interrogado sobre una visita a Londres en septiembre de 2023 para asistir a una ceremonia en una universidad británica en honor a su esposa, informó un detective a AFP.

"El sospechoso permanecerá detenido hasta el martes", dijo el magistrado Nilupuli Lankapura.

Wickremesinghe está acusado de "apropiación indebida de bienes" y "abuso de confianza", que conllevan una pena máxima de 20 años, pero sus abogados afirman que padece problemas cardíacos y diabetes.

El exmandatario estaba de gira para participar en la Asamblea General de la ONU y una cumbre del G77 en La Habana, e hizo una escala en Londres en 2023 para participar en una ceremonia en la que su mujer recibió título honorífico. Su despacho negó que abusara de su cargo.

Wickremesinghe asumió la presidencia en julio de 2022 tras la renuncia de Gotabaya Rajapaksa tras meses de protestas en medio de una aguda crisis económica.

Durante su mandato consiguió un préstamo de 2.900 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI), a cambio de una brusca subida de los impuestos y la eliminación de los subsidios a la energía. Wickremesinghe perdió las elecciones de septiembre de 2024 frente al actual mandatario Dissanayake.