Eurocámara respalda más apoyo a proyectos de materias primas críticas y nuevas restricciones a exportaciones

La Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo ha respaldado este miércoles una serie de cambios en la Ley Europea de Materias Primas Críticas para reforzar el apoyo a proyectos estratégicos de extracción, transformación y reciclaje, así como para facilitar la creación de reservas comunes y limitar, bajo determinadas condiciones, la exportación de residuos y chatarra que puedan reutilizarse dentro de la UE.

Los eurodiputados han adoptado así su posición negociadora sobre la reforma propuesta por la Comisión Europea a finales de 2025, con 63 votos a favor, cuatro en contra y 14 abstenciones, un mandato que deberá recibir todavía el visto bueno del pleno de la Eurocámara en julio antes de abrir las conversaciones con el Consejo (Estados).

El texto prevé un mayor respaldo a los denominados proyectos estratégicos, que abarcan toda la cadena de valor de las materias primas críticas, desde la extracción minera hasta el refinado o el reciclaje.

Entre otras medidas, los eurodiputados proponen que Bruselas abra al menos dos convocatorias anuales para seleccionar este tipo de iniciativas, aunque podrá lanzar otras adicionales si detecta carencias en determinados segmentos de la cadena de suministro.

Asimismo, proponen que sea la propia Comisión, y no los Estados miembro, quien identifique a las grandes empresas que utilizan materias primas estratégicas y están sujetas a obligaciones de evaluación y mitigación de riesgos, una tarea que --explican-- irá acompañada de orientaciones, formación y herramientas específicas para facilitar el cumplimiento de estas exigencias.

Asimismo, la comisión parlamentaria plantea introducir mecanismos de estabilización de precios para ofrecer una mayor previsibilidad económica a las inversiones en extracción, transformación y reciclaje. También apuesta por ampliar los sistemas de compra conjunta para facilitar la creación coordinada de reservas estratégicas de materias primas entre los Estados miembro y las empresas.

Otra de las novedades novedades es la incorporación de una cláusula que permitiría al Ejecutivo comunitario restringir la exportación de residuos y chatarra procedentes de imanes permanentes cuando exista riesgo de escasez, con el objetivo de mantener estos materiales reciclables dentro del mercado europeo.