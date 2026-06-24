Con 93% a favor en Telmex avalan revisión contractual en el Sindicato de Telefonistas

El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) validó con el 93% de votos a favor los convenios correspondientes a la Revisión Contractual de Telmex y CTBR para el periodo 2026-2028, luego de realizar un proceso de consulta y consenso a nivel nacional entre los trabajadores.

La organización gremial informó que las jornadas de votación se llevaron a cabo los días 18 y 19 de junio en todas sus sedes, bajo un procedimiento de voto personal, libre, directo y secreto, supervisado por las autoridades del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, en cumplimiento con el Artículo 390 Ter de la Ley Federal del Trabajo.

De acuerdo con el cómputo total de las actas, los convenios que integran la propuesta de revisión contractual fueron aprobados por la mayoría de los integrantes. En el sector de trabajadores activos de Teléfonos de México se registraron 15,210 sufragios a favor y 1,227 en contra, equivalente al 7%. Por su parte, en el rubro de CTBR se contabilizaron 1,057 votos aprobatorios, que representan el 90%, frente a 114 posicionamientos en contra, equivalentes al 10%.

Respecto al sector de personal jubilado, las votaciones en Teléfonos de México alcanzaron 11,158 votos a favor, correspondientes al 92%, y 979 en contra, que significan el 8%, mientras que los jubilados de CTBR sumaron 522 sufragios a favor, con el 97%, y 15 en contra, representando el 3%.

Cabe señalar que las organizaciones sindicales están obligadas a someter a votación las negociaciones contractuales e informar a la autoridad laboral.

De acuerdo con las disposiciones vigentes de la reforma laboral, el depósito de dichos convenios ante la autoridad federal es un requisito obligatorio que garantiza la validez legal de los acuerdos y certifica que los trabajadores conocen el contenido de los contratos.

La falta de este aviso y de la correspondiente consulta democrática no sólo invalida los procedimientos internos, sino que expone a los sindicatos a sanciones administrativas por conducirse con opacidad y debilita la certeza jurídica de las prestaciones pactadas con los patrones.